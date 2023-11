Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου - Κρατική Έκθεση Κύπρου, Λευκωσία - Conference & Expo - Cyber Resilience in the Age of AI

Ειδικοί εισηγητές και επαγγελματίες θα αναλύσουν στο συνέδριο όλες τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, τους στόχους που επιλέγουν οι εκστρατείες των κακόβουλων λογισμικών, και τον αντίκτυπο που μπορεί να υπάρχει αν οι επιτιθέμενοι παραβιάσουν την ασφάλεια των υποδομών μιας επιχείρησης, ενώ θα παρουσιάσουν τρόπους και λύσεις προστασίας, η εφαρμογή των οποίων ενδυναμώνει την ασφάλεια και ανθεκτικότητα των οργανισμών. Δωρεαν Εγγραφή : https://infocomsecurity.com.cy/5o-infocom-security-cyprus-2023/forma-eggrafis/ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 09:30 – 10:00 – Προσέλευση – Εγγραφές 10:00 – 10:30 – Έναρξη – Χαιρετισμοί 10:30 – 12:30– 1η ενότητα Best Practices For Improving Your Business’s Cyber Resilience Η απόλυτη στήριξη- εξάρτηση της κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας στις ψηφιακές υποδομές του εκάστοτε οργανισμού, σε συνδυασμό με τις ολοένα και περισσότερες και πιο εξελιγμένες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σήμερα, καθιστούν το Cyber Resilience ζωτικής σημασίας στόχο που θα επιτρέψει την πρόληψη και την αποτροπή των ψηφιακών απειλών, αλλά και την γρήγορη και χωρίς σημαντικές επιπτώσεις, ανάκαμψη από μια ενδεχόμενη επίθεση. Στην 1η ενότητα του συνεδρίου, ειδικοί και στελέχη εταιριών Διαχείρισης Κινδύνου, Υπηρεσιών και Λύσεων Ψηφιακής Ασφάλειας και Integrators θα αναδείξουν τις βέλτιστες πρακτικές ενδυνάμωσης όλων των μέτρων προστασίας για την επίτευξη του στόχου της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο στην εποχή του ΑΙ και του ψηφιακού μετασχηματισμού, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (SASE, XDR, Zero Trust, κ.α) και managed services που συνδυαστικά επιτυγχάνουν μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας για ΙΤ και ΟΤ δίκτυα 12:30 – 13:15 – Διάλειμμα – Καφές 13:15 – 14:00– 2η ενότητα Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την κυβερνοασφάλεια Η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων με πυλώνα τα λεγόμενα hard skills και soft skills και η εμπέδωση της απαραίτητης κουλτούρας, αποτελούν την απαραίτητη συνδυαστική βάση προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό που εισέρχεται ή που ήδη εργάζεται στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα αλλά και την ψηφιακή ασφάλεια ειδικότερα, να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή. Πως λοιπόν επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στις προκλήσεις που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το υβριδικό περιβάλλον εργασίας και ποιες είναι οι επιμέρους σημαντικές ανάγκες που προκύπτουν με επίκεντρο το πραγματικό έλλειμα που υπάρχει σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα καλύψουν τις θέσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις; Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εύρεση, τη βέλτιστη διαχείριση και την ανάπτυξη του προσωπικού που εργάζεται ή θέλει να ενταχθεί στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο αλλά και την κοινότητα των επαγγελματιών με ειδίκευση στη ψηφιακή ασφάλεια θα εστιάσουν οι συμμετέχοντες στο πάνελ συζήτησης της 2ης ενότητας 14:00– 15:00 – 3η ενότητα How AI-Based Cybersecurity Strengthens Business Resilience Οι μηχανισμοί ανάλυσης που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν ριζικά τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τον τομέα της πληροφορικής, ενώ παράλληλα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και το Cyber Security. Επιπρόσθετα, έρευνες δείχνουν ότι νέοι κίνδυνοι αναδύονται με την ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση των εργαλείων του AI . Πως λοιπόν διαμορφώνεται η συσχέτιση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής ασφάλειας και πως επιδρά στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα; Ποιο είναι το κανονιστικό και ηθικό πλαίσιο χρήσης του AI σε σχέση με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και πόσο χρήσιμη είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων σε αυτές τις τεχνολογίες; Με τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θα ολοκληρωθεί η 3η ενότητα του συνεδρίου με τους εισηγητές να αναλύουν τις βασικότερες πτυχές της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στο ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα των οργανισμών. 15:00 – 15:30 – Λήξη Συνεδρίου – Γεύμα – Δικτύωση