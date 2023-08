Η Oracle παρέχει υπηρεσίες OCI Compute οπουδήποτε με το Compute Cloud@Customer

Η τελευταία προσθήκη στο πρώτο distributed χαρτοφυλάκιο cloud της αγοράς είναι τώρα διαθέσιμη ως ένα ενιαίο rack στα κέντρα δεδομένων των πελατών

Η Oracle ανακοίνωσε σήμερα το Oracle Compute Cloud@Customer, μια υποδομή cloud σε κλίμακα rack που επιτρέπει στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν τις Compute Cloud υπηρεσίες του Oracle Cloud Infrastructure (OCI) οπουδήποτε. Με το Compute Cloud@Customer, οι πελάτες μπορούν να αναπτύσσουν, να εγκαθιστούν, να διασφαλίζουν και να διαχειρίζονται υπολογιστικά φορτία χρησιμοποιώντας το ίδιο λογισμικό με το OCI σε εγκαταστάσεις τόσο μικρές όσο ένα μόνο rack.

Το Oracle Compute Cloud@Customer επιτρέπει στους οργανισμούς να εκτελούν εφαρμογές και middleware σε υπηρεσίες compute, storage και networking OCI με ευέλικτα σχήματα εικονικών μηχανών (VM) στα κέντρα δεδομένων τους. Σε συνδυασμό με το Oracle Exadata Cloud@Customer, αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για φορτία που είναι στενά συνδεδεμένα με τις βάσεις δεδομένων της Oracle. Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες υπηρεσίες OCI είτε στα κέντρα δεδομένων τους είτε στα Oracle Cloud centers, ενώ οι προγραμματιστές και οι διαχειριστές IT μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια API και εργαλεία διαχείρισης για να παρέχουν μια ενιαία εμπειρία χρήσης παντού. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να ενοποιήσουν υφιστάμενα φορτία εργασίας και να αναπτύξουν νέες cloud-native εφαρμογές σε μια πλήρως διαχειριζόμενη πλατφόρμα cloud στα κέντρα δεδομένων τους. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούν το οικονομικά αποδοτικό μοντέλο κατανάλωσης του OCI για τον απλούστευση των λειτουργιών και τη μείωση του κόστους.

"Οι χρήστες θέλουν μια συνεπή εμπειρία ανεξάρτητα από το πού εκτελούνται οι υπηρεσίες και γι' αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε στη στρατηγική μας για το κατανεμημένο cloud με την ανακοίνωση του Compute Cloud@Customer", δήλωσε ο Edward Screven, επικεφαλής αρχιτέκτονας της Oracle. "Η Oracle δίνει την δυνατότητα για OCI public cloud regions, Dedicated Region και πλατφόρμες Cloud@Customer, που οι πελάτες μπορούν να συνδυάσουν για να δημιουργήσουν μια παγκόσμια κατανεμημένη λύση cloud. Αυτή η επιλογή διευκολύνει τους πελάτες να επιτύχουν τους στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους τους για μετάβαση στο cloud, ενώ παράλληλα εξυπηρετούν τις απαιτήσεις για data residency και για πρόσβαση σε συνδέσεις υψηλής απόδοσης εντός των κέντρων δεδομένων τους και με εφαρμογές ευαίσθητες σε καθυστερήσεις".

Σχεδιασμένο για υψηλές επιδόσεις και υψηλή διαθεσιμότητα, το Compute Cloud@Customer μπορεί εύκολα να επεκταθεί για να καλύψει τις ανάγκες μικρών και μεγάλων οργανισμών, που ο καθένας επιθυμεί διαφορετικό σενάριο κατανεμημένης ανάπτυξης cloud. Ξεκινώντας με 552 πυρήνες επεξεργαστών και 150 TB ωφέλιμου αποθηκευτικού χώρου (block, file και/ή object), το Compute Cloud@Customer μπορεί να επεκταθεί ανεξάρτητα σε περισσότερους από 6.000 πυρήνες επεξεργαστών και 3,4 PB αποθηκευτικής χωρητικότητας.

Σε αντίθεση με τις λύσεις on-premise άλλων παρόχων public cloud, που απαρτίζονται από εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών ή έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες, το Oracle Compute Cloud@Customer είναι μια πλήρως ολοκληρωμένη πλατφόρμα cloud, η οποία έχει κατασκευαστεί, εγκατασταθεί, ανήκει και διαχειρίζεται από την Oracle. Είναι πλήρως συμβατό με το public cloud του OCI και τα OCI Dedicated Region και παρέχει τις ίδιες βασικές υπηρεσίες cloud του OCI, με τις ίδιες χαμηλές τιμές. Αυτές οι δυνατότητες μειώνουν τις απαιτήσεις για συντήρηση και για αναβαθμίσεις από την μεριά των πελατών, ενώ παράλληλα τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν και να εκτελούν cloud native εφαρμογές οπουδήποτε.

"Για τους οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν υπηρεσίες cloud στις εγκαταστάσεις τους, το μήνυμα είναι 'go big or go home'", δήλωσε ο Ron Westfall, διευθυντής ερευνών της The Futurum Group. "Πάρα πολλές υπηρεσίες on-premise cloud δεν είναι τίποτα περισσότερο από κουτιά εξοπλισμού με περιτύλιγμα financial engineering, είτε προσφέρουν το ένα δέκατο των δυνατοτήτων των αντίστοιχων υπηρεσιών public cloud. Η τελευταία ανακοίνωση Compute Cloud@Customer της Oracle αντιτίθεται σαφώς σε αυτή την τάση και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες compute, storage, networking, APIs, control plane καθώς και έναν αυξανόμενο κατάλογο υπηρεσιών που είναι επίσης διαθέσιμες στο OCI. Αποτελεί μέρος της συνολικής στρατηγικής της εταιρείας για το κατανεμημένο cloud και ως εκ τούτου παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία cloud στις εγκαταστάσεις των πελατών - και όχι ένα περιβάλλον για πειραματισμό όπως πλασάρουν άλλοι προμηθευτές cloud".

Όπως συμβαίνει με όλες τις υπηρεσίες OCI, τα δεδομένα στο Compute Cloud@Customer είναι πάντα κρυπτογραφημένα για τη βελτίωση της ασφάλειας, ενώ η κονσόλα OCI επιτρέπει στους οργανισμούς να ελέγχουν πλήρως την τοποθεσία των δεδομένων, την αναπαραγωγή τους και τα αντίγραφα ασφαλείας. Έτσι οι οργανισμούς μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις για data residency και προστασία της ιδιωτικής ζωής. Επιπλέον, οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν εξουσιοδότηση και έλεγχο ταυτότητας με βάση το OCI μπορούν να προσθέσουν το Compute Cloud@Customer ως πόρο σε ένα ευρύτερο περιβάλλον OCI, δημιουργώντας ένα μοναδικό και ενοποιημένο περιβάλλον που εκτείνεται σε on-premise και σε public cloud OCI κέντρα δεδομένων.

Η στρατηγική Distributed Cloud του OCI φέρνει τις υπηρεσίες εκεί που τις χρειάζονται οι πελάτες

Το Oracle Compute Cloud@Customer είναι η τελευταία προσθήκη στις κατανεμημένες δυνατότητες cloud της Oracle, συμπεριλαμβανομένων των Oracle Alloy, OCI public cloud regions, Oracle E.U. Sovereign Cloud, Oracle Database Service for Microsoft Azure, OCI Dedicated Region και Oracle Exadata Cloud@Customer. Οι επιλογές deployment του OCI περιλαμβάνουν τη λειτουργικότητα και των 100+ υπηρεσιών OCI ή μόνο ενός υποσυνόλου αυτών, με καθορισμένη από τον πελάτη τοποθεσία, απόδοση, ασφάλεια, συμμόρφωση με προδιαγραφές και μοντέλα λειτουργίας. Οι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις τυποποιημένες υπηρεσίες, τη διαχείριση και τις εμπειρίες των χρηστών του κατανεμημένου cloud της Oracle για να εγκαταστήσουν το ίδιο λογισμικό οπουδήποτε χρειάζεται να εκτελεστεί.

