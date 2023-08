Τρώτε άφοβα σοκολάτα - Δείτε πού ωφελεί σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες

Η επιφυλακτικότητα της ερευνήτριας Δρ Sun προέρχεται από το γεγονός ότι η σοκολάτα, ενώ περιέχει ευεργετικά συστατικά, όπως αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή, περιέχει επίσης ζάχαρη και λίπος που σχετίζονται με την αύξηση βάρους

Τα οφέλη της κατανάλωσης σοκολάτας – κυρίως αυτής με μεγάλη περιεκτικότητα σε κακάο -, ακόμη και καθημερινά σε μικρές ποσότητες, είναι πολλά (μπορεί να μειώσει το κίνδυνο εγκεφαλικού, ωφελεί την καρδιά, βελτιώνει τη διάθεση), όμως μια νέα μελέτη έδειξε επίσης πως μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο θνησιμότητας έως και 10%.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Βασίστηκε στη μελέτη των αρχείων από 84.709 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες στις ΗΠΑ για μια περίοδο 19 ετών. Το συμπέρασμα ήταν ότι όσες έτρωγαν σοκολάτα είχαν λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις και ορισμένους τύπου καρκίνου, σε σύγκριση με όσες δεν έτρωγαν.

Μάλιστα ο κίνδυνος μειωνόταν περαιτέρω με τη συχνότερη κατανάλωση, με τον χαμηλότερο κίνδυνο να παρατηρείται σε όσες κατανάλωναν μία μερίδα σοκολάτας κάθε μέρα.

Η επικεφαλής ερευνήτρια, Δρ Yangbo Sun από το Πανεπιστήμιο του Τενεσί, τόνισε ότι ενώ οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κατανάλωσης σοκολάτας στην υγεία "παραμένουν ασαφείς", η μελέτη βρήκε μια συσχέτιση μεταξύ της πρόσληψης σοκολάτας και ενός "μετρίως χαμηλότερου κινδύνου θανάτου".

Η επιφυλακτικότητα της Δρ Sun προέρχεται από το γεγονός ότι η σοκολάτα, ενώ περιέχει ευεργετικά συστατικά, όπως αντιοξειδωτικά και φλαβονοειδή, περιέχει επίσης ζάχαρη και λίπος που σχετίζονται με την αύξηση βάρους.

Γιατί να προσθέσουμε τη μαύρη σοκολάτα στη διατροφή μας

Είναι αντιγηραντική: Η μαύρη σοκολάτα έχει αντιοξειδωτικά που καταστέλλουν τη βλαβερή δράση των ελεύθερων ριζών, είτε παρεμποδίζοντας τη δημιουργία τους, είτε καταστρέφοντας ή αδρανοποιώντας τις, είτε παρεμποδίζοντας την οξειδωτική αλυσιδωτή αντίδρασή τους.

Μειώνει την πίεση: Σύμφωνα με έρευνες η μαύρη σοκολάτα μειώνει την κακή (LDL) χοληστερόλη, βελτιώνει την κατάσταση των αγγείων και αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη των κυττάρων. Μελέτη της Αμερικανικής Ένωσης Καρδιολογίας ανέφερε πως τα φλαβονοειδή που περιέχονται στην μαύρη σοκολάτα μπορούν να βοηθήσουν στην ομαλότερη λειτουργία των αρτηριών, και πιθανότατα να συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου για την εκδήλωση καρδιακού επεισοδίου.

Βοηθά στη λειτουργία του εγκεφάλου: Η συχνή κατανάλωση σοκολάτας φαίνεται να έχει άμεση σχέση με την οπτικό-χωρική μνήμη, την οργάνωση, τη μνήμη εργασίας, σάρωσης και παρακολούθησης, αλλά και την αφηρημένη συλλογιστική. Αιτία, οι φλαβανόλες κακάο, μια υποομάδα των φλαβονοειδών. Ειδικότερα, τα υψηλά επίπεδα από φλαβανόλες βρέθηκαν στη σκούρα σοκολάτα και σε μικρότερο βαθμό στη γάλακτος ή τη λευκή σοκολάτα.

Είναι αντικαρκινική: Μια ουσία του κακάο, η προκυανιδίνη φαίνεται πως σταματά τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Χαρίζει μακροζωία: Μελέτες δείχνουν πως όσοι τρώνε σοκολάτα ζουν περισσότερο και αυτό αποδίδεται στις πολυφαινόλες και τα αντιοξειδωτικά που περιέχει.

Δίνει ενέργεια: Λόγω της καφεΐνης που περιέχει, ειδικά η μαύρη σοκολάτα, αποτελεί εξαιρετική πηγή ενέργειας για το νευρικό σύστημα.

Εντούτοις, η μεγάλη κατανάλωση σοκολάτας αυξάνει το βάρος, και το αυξημένο βάρος σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο για μεταβολικό σύνδρομο και καρδιαγγειακά νοσήματα.

Πηγή: thetoc.gr