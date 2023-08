Η NASA έχασε επαφή με το Voyager 2 - Δισεκατομμύρια μίλια μακριά βρίσκεται το διαστημόπλοιο

Η NASA έχασε «κατά λάθος» την επαφή με το Voyager 2, το πρωτοποριακό της διαστημικό σκάφος που συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για το ηλιακό μας σύστημα αδιάκοπα από το 1977.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι είχε στείλει μια σειρά από προγραμματισμένες εντολές στο σκάφος στις 21 Ιουλίου, αλλά οι αλλαγές αυτές άφησαν το Voyager 2 να δείχνει προς λάθος κατεύθυνση. Η κεραία του είναι τώρα στραμμένη μόλις δύο μοίρες μακριά από τη Γη, και έτσι έχασε την επαφή με τους μηχανικούς του. «Δεν μπορεί ούτε να λάβει εντολές, ούτε να στείλει δεδομένα», δήλωσε η NASA.

Κανονικά, αυτό θα γινόταν με τη δημιουργία επαφής με το Deep Space Network, ή DSN, το οποίο είναι ένα σύνολο επίγειων κεραιών που επιτρέπουν την επικοινωνία με απομακρυσμένα διαστημόπλοια. Αλλά τα δεδομένα που στέλνει το Voyager 2 δεν φτάνουν σε αυτό το δίκτυο. Για να φτάσουν τα δεδομένα από το σκάφος στο DSN χρειάζονται τουλάχιστον 18 ώρες. Το Voyager 2 κινείται τώρα μόνο του, σχεδόν 20 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Ωστόσο, η NASA εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει την επαφή με το σκάφος καθώς είναι προγραμματισμένο να επανέλθει αυτόματα στον προσανατολισμό του -μία λειτουργία που πραγματοποιεί αρκετές φορές κάθε χρόνο, στρέφοντας την κεραία του προς τη Γη. Η επόμενη επαναφορά αναμένεται να γίνει στις 15 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε, η διαστημική υπηρεσία αναμένει ότι το σκάφος «θα παραμείνει στην προγραμματισμένη τροχιά του κατά τη διάρκεια της περιόδου ησυχίας», ανέφερε.

