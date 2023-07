Ανακαλύφθηκαν, ίσως, τα πρώτα «Σκοτεινά Άστρα» - Πολύ μεγαλύτερα και φωτεινότερα από τον Ήλιο

Θεωρείται πως «καταβροχθίζουν» σκοτεινή ύλη

Σχετικά άρθρα

Μάστιγα οι ανεξέλεγκτες ρίψεις πυροτεχνημάτων από πολίτες

Τα άστρα ρίχνουν φως στο σκοτάδι χάρη στη σύντηξη, κατά την οποία άτομα ενώνονται και παράγουν ενέργεια- ωστόσο ίσως υπάρχουν και άλλοι τρόποι να τροφοδοτείται με ενέργεια ένα άστρο.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του University of Texas at Austin (συμμετείχε στην έρευνα με την ερευνήτρια Κάθριν Φριζ), ομάδα αστροφυσικών ανέλυσε εικόνες από το James Webb Space Telescope (JWST) και βρήκε τρία φωτεινά αντικείμενα που μπορεί να είναι «Σκοτεινά Άστρα»: Πρόκειται για θεωρητικά αντικείμενα πολύ μεγαλύτερα και φωτεινότερα από τον δικό μας Ήλιο, που αντλούν ενέργεια από την καταστροφή σωματιδίων σκοτεινής ύλης. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό, τότε τα σκοτεινά άστρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές ανακαλύψεις για τη φύση της σκοτεινής ύλης, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στη Φυσική.

«Η ανακάλυψη ενός νέου τύπου άστρου είναι πολύ ενδιαφέρουσα από μόνη της, μα η ανακάλυψη πως τροφοδοτείται με ενέργεια από τη σκοτεινή ύλη- αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο» είπε η Φριζ, διευθύντρια του Weinberg Institute for Theoretical Physics.

Αν και το 25% του σύμπαντος αποτελείται από σκοτεινή ύλη, η φύση της αποτελεί ακόμα αίνιγμα για τους επιστήμονες. Θεωρείται πως αποτελείται από έναν νέο τύπο στοιχειώδους σωματιδίου, και οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τέτοιων σωματιδίων συνεχίζονται. Μεταξύ των κορυφαίων υποψηφίων είναι τα αποκαλούμενα «Weakly Interacting Massive Particles»: Όταν αυτά τα σωμταίδια συγκρούονται, καταστρέφονται εναποθέτοντας θερμότητα σε νέφυ υδρογόνου και μετατρέποντάς τα σε λαμπερά σκοτεινά άστρα. Η ταυτοποίηση γιγαντιαίων σκοτεινών άστρων θα οδηγούσε σε σημαντικές εξελίξεις πάνω στην έρευνα για τη σκοτεινή ύλη με βάση τις ιδιότητες που θα παρατηρηθούν. Τα σκοτεινά άστρα θα μπορούσαν θεωρητικά να φτάσουν σε μάζες εκατομμύρια φορές μεγαλύτερες από αυτήν του Ήλιου, και να είναι μέχρι και 10 δισεκατομμύρια φορές πιο φωτεινά.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences. Πέραν της Φριζ, σε αυτήν συμμετέχουν οι Κόσμιν Ίλιε και Τζίλιαν Πόλιν του Colgate University.

Παρατηρήσεις που θα ακολουθήσουν όσον αφορά στις φασματοσκοπικές ιδιότητες των αντικειμένων θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται όντως για σκοτεινά άστρα. Επίσης, η επιβεβαίωση της ύπαρξής τους θα μπορούσε να συμβάλει στην επίλυση ενός προβλήματος που προέκυψε χάρη στη λειτουργία του JWST: Φαίνονται να υπήρξαν πάρα πολλοί μεγάλοι γαλαξίες πάρα πολύ νωρίς στο σύμπαν για να ισχύουν οι προβλέψεις του καθιερωμένου μοντέλου κοσμολογίας.

Πηγή: HuffPost Greece