Τεχνητή νοημοσύνη: Αυξάνονται οι απάτες με χρήση οικείων φωνών – «Μαμά με απήγαγαν»

Κλήσεις εξαπάτησης χρησιμοποιούν τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία αναφέρεται σε συστήματα ικανά να δημιουργούν κείμενο, εικόνες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, όπως βίντεο, με βάση τις εντολές ενός χρήστη (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters).

Πολύκροτα περιστατικά

Τα deepfakes έχουν αποκτήσει την κακόβουλη φήμη τους τα τελευταία χρόνια με μια σειρά από πολύκροτα περιστατικά, όπως η απεικόνιση της αγγλίδας ηθοποιού Εμα Γουάτσον που χρησιμοποιήθηκε σε μια σειρά από σεξουαλικές διαφημίσεις στο Facebook και στο Instagram.

Υπήρξε επίσης το ευρέως μοιρασμένο – και διαψευσμένο – βίντεο από το 2022 στο οποίο ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαινόταν να ζητά από τους Ουκρανούς «να καταθέσουν τα όπλα» (φωτογραφία, επάνω και βίντεο, κάτω).

Τώρα, η τεχνολογία για τη δημιουργία ήχου deepfake, ενός ρεαλιστικού αντιγράφου της φωνής κάποιου ατόμου, γίνεται ολοένα και πιο κοινή.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4