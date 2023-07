Τοξικά ρούχα: Όταν τα υφάσματα που φοράμε βλάπτουν την υγεία μας

Από αλλεργίες και σοβαρές αυτοάνοσες ασθένειες, έως την μείωση της γονιμότητας, τα ρούχα που φοράμε - και που την ποιότητα των οποίων πολλές φορές θυσιάζουμε μπροστά στο φθηνό κόστος - είναι ίσως πιο επικίνδυνα από ότι φανταζόμαστε.

Με την ενσωμάτωση των social media στη ζωή μας και την απεριόριστη πρόσβασή μας στην πληροφορία μέσω διαδικτύου όλοι μας, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο, τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να προσέχουμε το σώμα μας. Από το τις τροφές που καταναλώνουμε, σε φυτικά συμπληρώματα διατροφής, που μας τονώνουν, έως τις πιο ευεργετικές ασκήσεις γυμναστικής και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας.

Υπάρχει όμως και ένας παράγοντας, τον οποίο φαίνεται συνεχώς να παραλείπουμε, κρίνοντας τον ως ασήμαντο. Τα ρούχα που φοράμε.

Για τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η βιομηχανία της Μόδας του Fast Fashion στο περιβάλλον – είναι υπεύθυνη για περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα -, στην οικονομία και τις φυλετικές διακρίσεις, έχουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες και άρθρα με προειδοποιητικό χαρακτήρα. Όταν όμως το ζήτημα αφορά τη δική μας υγεία, τότε ο προβολέας της προσοχής μας στρέφεται αλλού. Μήπως γιατί δεν έχουμε πειστεί ακόμα για το πόσο επιβλαβείς μπορεί να είναι οι πρακτικές αυτές;

Are your clothes making you sick? The opaque world of chemicals in fashion https://t.co/4mfrwi65Do