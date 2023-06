Επανάσταση στον τομέα της ανθρώπινης υγείας φέρνει ο τομογράφος microCT του ΙΚυ- τι προσφέρει

Αποκαλύπτει και αναλύει σε τρισδιάστατη μορφή και σε ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση, τα πιο κρυμμένα μυστικά από σύγχρονους και αρχαίους ανθρώπινους ιστούς και υπολείμματα

Τον υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο microCT, της πλατφόρμας BioMERA (Platform for Biosciences and Human Health in Cyprus: MicroCT Enabled and Synchrotron Radiation Enabled Analyses), παρουσίασε χθες το Ινστιτούτο Κύπρου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Προέδρου του ΙΚυ, Δρ. Σταύρου Μαλά, του Πρέσβη της Ισπανίας στην Κύπρο, Gabriel Ferrán Carrión και εκπροσώπου του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το ΙΚυ αναφέρει πως ο τομογράφος microCT, ο οποίος βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου, αναμένεται να φέρει επανάσταση στον τομέα της υγείας, της τεχνολογίας τροφίμων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στους τομείς της βιοεπιστήμης και βιοϊατρικής.

Τι προσφέρει

Ο microCT, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει και αναλύει σε τρισδιάστατη μορφή και σε ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση, τα πιο κρυμμένα μυστικά από σύγχρονους και αρχαίους ανθρώπινους ιστούς και υπολείμματα, μέχρι φαρμακευτικά προϊόντα και πειραματόζωα, συμβάλλοντας έτσι στην απόκτηση σημαντικών επιστημονικών δεδομένων.

Ο υπερσύγχρονος αυτός τομογράφος, είπε, είναι μια εθνική υποδομή στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση για έρευνα, επιστήμονες του Ινστιτούτου Κύπρου και της υπόλοιπης ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και του ιδιωτικού τομέα.

Καλωσορίζοντας τους εκλεκτούς προσκεκλημένους ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ. Σταύρος Μαλάς, έκανε λόγο για ημέρα ορόσημο για το ΙΚυ και την ερευνητική κοινότητα της Κύπρου.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, Ελεάνα Γαβριήλ, το επίτευγμα αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Κυπριακής Δημοκρατίας – μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας – αποδεικνύοντας τη στήριξη της πολιτείας στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών μονάδων και τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων υψηλής ποιότητας.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής του έργου και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Κύπρου, Δρ. Kirsi Lorentz, η υποδομή μικρο-αξονικής τομογραφίας αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση Κυπρίων ερευνητών σε διεθνείς, σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, μέσω των συνεργασιών με παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις στη Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή - όπως γίνεται για παράδειγμα το SESAME της Ιορδανίας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε διάλεξη με τίτλο «ALBA and Science for Sustainability in Synchrotrons», με ομιλήτρια τη διακεκριμένη καθηγήτρια Caterina Biscari, Διευθύντρια της εθνικής υποδομής ALBA Synchrotron της Ισπανίας.