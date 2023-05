Ο Κρόνος ξανάγινε «βασιλιάς των φεγγαριών» περνώντας τον Δία

Είναι επίσης ο πρώτος πλανήτης με πάνω από 100 ανακαλυφθέντα φεγγάρια

Διεθνής ομάδα αστρονόμων, μεταξύ των οποίων και ερευνητές του University of British Columbia, ανακοίνωσε την ανακάλυψη 62 νέων φεγγαριών γύρω από τον Κρόνο, στέλνοντας τον πλανήτη ξανά στην πρώτη στην «κούρσα των φεγγαριών» με τον Δία.

Οι νέες ανακαλύψεις σημαίνουν πως ο Κρόνος όχι μόνο ανέκτησε τα πρωτεία στην κατάταξη των περισσότερων γνωστών φεγγαριών, ξεπερνώντας τον Δία με τα 95 του, μα είναι επίσης ο πρώτος πλανήτης με πάνω από 100 ανακαλυφθέντα φεγγάρια.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το περιβάλλον του Δία έχει μελετηθεί εκτενώς για φεγγάρια με όλο και μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Στην τελευταία του μελέτη η ομάδα του Έντουαρντ Άστον, που άρχισε το ερευνητικό πρόγραμμα στο UBC και είναι πλέον μεταδιδακτορικός στο Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, χρησιμοποίησε μια τεχνική που είναι γνωστή ως «shift and stack» για να βρει πιο αχνά (και ως εκ τούτου μικρότερα) φεγγάρια. Η μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί για αναζητήσεις φεγγαριών γύρω από τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό, μα ποτέ για τον Κρόνο.

Όλα τα νέα φεγγάρια που εντοπίστηκαν είναι της τάξης των «ακανόνιστων φεγγαριών» (irregular moons) που θεωρείται ότι είχαν αρχικά «αιχμαλωτιστεί» από τον πλανήτη τους πολύ καιρό πριν. Χαρακτηρίζονται από τις μεγάλες, ελλειπτικές και κεκλιμένες τροχιές τους συγκριτικά με τα «κανονικά» φεγγάρια. Ο αριθμός των γνωστών «ακανόνιστων φεγγαριών» του Κρόνου υπερδιπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 121- 58 ήταν γνωστά πριν αρχίσει η έρευνα. Περιλαμβανομένων των 24 κανονικών φεγγαριών, συνολικά αυτή τη στιγμή υπάρχουν 145, τα οποία αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση.

Τα ακανόνιστα φεγγάρια τείνουν να συσπειρώνονται σε τροχιακές ομάδες με βάση την κλίση των τροχιών τους. Στο σύστημα του Κρόνου υπάρχουν τρεις τέτοιες ομάδες, τα ονόματα των οποίων προέρχονται από διαφορετικές μυθολογίες: Υπάρχουν η ομάδα Inuit, η ομάδα Gallic και η πολυπληθέστερη ομάδα Norse. Όλα τα νέα φεγγάρια ανήκουν σε κάποια από τις τρεις γνωστές ομάδες, με την ομάδα Norse να παραμένει η μεγαλύτερη.

