Γιατί οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άνδρες

Ενδιαφέροντα τα πορίσματα μελέτης που διεξήχθη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Duke

Μερικές φορές τα ζευγάρια μαλώνουν για το ποιος κοιμάται περισσότερο. Στην πραγματικότητα, μπορεί να προκαλέσει λογομαχίες στις σχέσεις, ειδικά όταν ο ένας σύντροφος αισθάνεται ότι εκτελεί καθήκοντα ενώ ο σύζυγος ή ο σύντροφός του κοιμάται.

Η επιστήμη έχει διευθετήσει τη συζήτηση για το αν οι άνδρες ή οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο.

Χρειάζονται πράγματι οι γυναίκες περισσότερο ύπνο από τους άνδρες;

Ναι, οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άνδρες - και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο.

Σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Duke, αποδεικνύεται ότι η κοπέλα ή η σύζυγός μας είναι αυτή που κοιμάται και όχι εμείς. Αυτό είναι σωστό, καθ′ ότι αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άνδρες.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι γυναίκες κουράζονται πιο εύκολα ή κάνουν περισσότερη δουλειά από τους άνδρες σε μια μέρα. Στην πραγματικότητα έχει να κάνει πολύ με τον τρόπο που ο εγκέφαλος των γυναικών είναι «καλωδιωμένος» σε σχέση με τον εγκέφαλο των ανδρών.

Η μελέτη του 2008 εξέτασε 210 μεσήλικες άνδρες και γυναίκες και διαπίστωσε ότι οι γυναίκες αντιμετώπιζαν μεγαλύτερα προβλήματα υγείας από την έλλειψη ύπνου από τους άνδρες.

«Διαπιστώσαμε ότι, για τις γυναίκες, ο κακός ύπνος συνδέεται στενά με υψηλά επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας και μεγαλύτερα συναισθήματα εχθρότητας, κατάθλιψης και θυμού», δήλωσε ο Εντουαρντ Σουάρεζ, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχιατρικής και Επιστημών της Συμπεριφοράς στο Duke και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Αντίθετα, αυτά τα συναισθήματα δεν συνδέονταν με τον ίδιο βαθμό διαταραχής του ύπνου στους άνδρες».

Άλλοι ειδικοί στον ύπνο συμφωνούν. «Μία από τις κύριες λειτουργίες του ύπνου είναι να επιτρέπει στον εγκέφαλο να ανακάμψει και να επισκευαστεί», πρόσθεσε ο καθηγητής Τζιμ Χόουμ, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Ύπνου στο Πανεπιστήμιο Loughborough και συγγραφέας του «Sleepfaring: A Journey Through The Science of Sleep».

«Κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου, ο φλοιός - το τμήμα του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη μνήμη της σκέψης, τη γλώσσα και ούτω καθεξής - αποδεσμεύεται από τις αισθήσεις και μπαίνει σε κατάσταση αποκατάστασης», συνέχισε. «Όσο περισσότερο από τον εγκέφαλό μας χρησιμοποιούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τόσο περισσότερο χρειαζόμαστε να ανακάμψει και, κατά συνέπεια, τόσο περισσότερο ύπνο χρειαζόμαστε. Οι γυναίκες τείνουν να κάνουν πολλές εργασίες... και έτσι, χρησιμοποιούν περισσότερο από τον πραγματικό τους εγκέφαλο από ότι οι άνδρες. Εξαιτίας αυτού, η ανάγκη τους για ύπνο είναι μεγαλύτερη».

Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν αρκετούς παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο, όπως η εγκυμοσύνη, τα επίπεδα ορμονών, η έμμηνος ρύση και η εμμηνόπαυση, κάτι που οι άνδρες δεν βιώνουν.

Οι απαντήσεις

1. Ο εγκέφαλος των γυναικών είναι συνδεδεμένος διαφορετικά.

«Ο εγκέφαλος των γυναικών είναι ”καλωδιωμένος” διαφορετικά από τον εγκέφαλο των ανδρών και είναι πιο περίπλοκος, επομένως οι ανάγκες τους για ύπνο θα είναι ελαφρώς μεγαλύτερες. Ο μέσος όρος είναι 20 λεπτά περισσότερα, αλλά μερικές γυναίκες μπορεί να χρειάζονται λίγο περισσότερο ή λιγότερο από αυτό», λέει ο Χόουμ.

Έτσι, με διάφορους τρόπους, πράγματι, ο εγκέφαλος των γυναικών είναι πιο περίπλοκος από τον εγκέφαλο των ανδρών και, επομένως, οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χαλαρώσουν και να αναρρώσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

2. Οι γυναίκες έχουν συχνά πιο πολυάσχολα προγράμματα.

Δυστυχώς, ζούμε σε έναν κόσμο που εξακολουθεί να λειτουργεί κάτω από ένα πατριαρχικό σύστημα. Επομένως, οι γυναίκες μπορεί να πρέπει να κάνουν δουλειά που αναλογεί σε περισσότερο από ένα άτομα.

Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορεί να έχουν μια δουλειά (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), στη συνέχεια να ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν ότι το νοικοκυριό λειτουργεί. Αυτός είναι ένας τόνος δουλειάς για ένα άτομο. Είναι εξαντλητικό, επομένως οι γυναίκες χρειάζονται αυτόν τον επιπλέον χρόνο για να επαναφορτιστούν και να ξεκουραστούν.

3. Οι γυναίκες περνούν από πολυάριθμες ορμονικές αλλαγές.

Ένας άλλος λόγος που οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άνδρες είναι επειδή το σώμα τους βιώνει συνεχώς ορμονικές αλλαγές. Αυτές οι ορμονικές αλλαγές περιλαμβάνουν την έμμηνο ρύση, την εγκυμοσύνη και την εμμηνόπαυση.

Οι γυναίκες πρέπει να αντιμετωπίζουν σωματικό πόνο και δυσφορία κάθε μήνα, ενώ οι άνδρες δεν το βιώνουν αυτό. Αυτό και μόνο θα πρέπει να είναι αρκετός λόγος για να αφήσετε τη γυναίκα σας να κοιμηθεί μέσα. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι γυναίκες είναι επίσης πιο επιρρεπείς να αναπτύξουν κατάθλιψη και άγχος.

4. Πολλές γυναίκες δεν ξεκουράζονται αρκετά για να ξεκινήσουν τη μέρα τους

Λόγω των απαιτήσεων της ζωής τους, οι γυναίκες συχνά αγωνίζονται να ξεκουραστούν όσο χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη εξαντληθεί πριν χρειαστεί να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους....

Ο λίγος ύπνος σχετίζεται με ευερεθιστότητα, κάνοντας τις γυναίκες πιο μίζερες. Ας ενθαρρύνουμε τις γυναίκες στη ζωή μας να δώσουν προτεραιότητα στον ύπνο τους κι ας προσφερθούμε να τις βοηθήσουμε όποτε είναι δυνατόν.

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεται μια γυναίκα

Ενώ ο μέσος ενήλικας χρειάζεται επτά ως εννιά ώρες ύπνου, οι γυναίκες χρειάζονται στην πραγματικότητα να καλύψουν τις εννέα ώρες. Και, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, «περισσότερο από το 60% των γυναικών υστερεί σε αυτόν τον στόχο».

Πηγή: yourtango.com - Huffpost Greece