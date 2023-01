Ώρα για φιλικά στο περιβάλλον κλιματιστικά

Η έρευνα του συνδέσμου, για την εξεύρεση των κατάλληλων συσκευών, είχε ως βασικά κριτήρια την αξιοπιστία, την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά ακόμα και την απλή λειτουργία των κλιματιστικών, προκειμένου οι ειδικές τιμές να αφορούν ποιοτικές συσκευές

Ακόμη και το κλιματιστικό μπορεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό των καταναλωτών, γι’ αυτό και ο Σύνδεσμος Καταναλωτών σκέφτηκε να εφαρμόσει στην Κύπρο μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Έτσι, ξεκίνησε το πρόγραμμα για την παροχή περίπου 250 κλιματιστικών συσκευών με στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, το πρόγραμμα Clear-x σκοπό έχει να βοηθήσει τους καταναλωτές να αποκτήσουν αξιόπιστες οικιακές συσκευές, σε τιμές χαμηλότερες από της λιανικής πώλησης, μέσω συλλογικής αγοράς. Η έρευνα του συνδέσμου, για την εξεύρεση των κατάλληλων συσκευών, είχε ως βασικά κριτήρια την αξιοπιστία, την ενεργειακή εξοικονόμηση, αλλά ακόμα και την απλή λειτουργία των κλιματιστικών, προκειμένου οι ειδικές τιμές να αφορούν ποιοτικές συσκευές. Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι στο εμπόριο θα μπορεί να βρει κάποιος και πιο οικονομικά μοντέλα, όχι όμως στις χαμηλές τιμές που μπορεί να εξασφαλίσει η συλλογική αγορά, μέσω του εν λόγω προγράμματος. Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη διάσκεψη, αναφέρθηκε και το θέμα της αισχροκέρδειας, που διαπιστώνεται στην αγορά, με το δικαιολογητικό του αυξημένου κόστους καυσίμων.

Μέσω ιστοσελίδας

Μέσω της ιστοσελίδας www.klimatistika.cy μπορεί να υποβάλει αίτηση ο καθένας, ενώ διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν είναι δεσμευτική. Όπως εξήγησε, ο επικεφαλής του προγράμματος, δρ Σταμάτης Ρωσσίδης, μερικές εβδομάδες μετά την εγγραφή στην ιστοσελίδα, ο ενδιαφερόμενος θα λάβει σχετική προσφορά, με τη συνολική τιμή για τη συσκευή και την εγκατάστασή της και τότε θα αποφασίσει αν θέλει να προχωρήσει στην αγορά. Μέσω της ιστοσελίδας του συνδέσμου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υπολογίσει την εξοικονόμηση που μπορεί να του εξασφαλίσει μία συσκευή με αναβαθμισμένα ενεργειακά χαρακτηριστικά, σε σχέση με τη συσκευή που ενδεχομένως να έχει σήμερα. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται με τη διαδικασία της εγγραφής, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό ο Σύνδεσμος Καταναλωτών. Ήδη έχουν κάνει εγγραφή 2.500 άτομα και αναλόγως της ζήτησης και της αποδοχής ο σύνδεσμος θα ξεκινήσει τις διαδικασίες. Ο κ. Δρουσιώτης σημείωσε ότι, μέσω της συλλογικής αγοράς κλιματιστικών, θα διατεθούν 250 συσκευές στους καταναλωτές, όμως εφόσον υπάρχει ζήτηση και διαθεσιμότητα από τον προμηθευτή, ενδέχεται ο αριθμός αυτός να αυξηθεί. Υπογράμμισε, ακόμα, ότι η εγκατάσταση των συσκευών θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο, η οποία προβλέπει και την εγκατάσταση ειδικού εξαρτήματος για την ασφάλεια του τεχνικού που χειρίζεται τη συσκευή, κάτι που συχνά παραλείπεται. Εξήγησε ότι το κόστος αυτό, θα περιλαμβάνεται στην τιμή προσφοράς που θα λάβουν οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν της αίτησής τους. Η εμπειρία δείχνει, όπως εξήγησε στον «Π» ο κ. Δρουσιώτης πως μπορεί να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μεγάλος αριθμός πολιτών, αλλά δεν σημαίνει πως όλοι θα προχωρήσουν με την αγορά των κλιματιστικών. Ωστόσο, διευκρίνισε, πως οι προμηθευτές έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την τιμή αν τελικά θα προχωρήσουν σε αγορά πέραν των 250 ατόμων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Στο πλαίσιο της ομαδικής αγοράς, θα έχετε το δικαίωμα να αγοράσετε το κλιματιστικό με τον επιλεγμένο πάροχο, το οποίο περιλαμβάνει ήδη τη βασική εγκατάσταση, στην τιμή και τους όρους που θα μπορέσει ο σύνδεσμος να επιτύχει με τον επιλεγμένο πάροχο. Εάν κατά την εγκατάσταση της συσκευής απαιτούνται πρόσθετες εργασίες ή υλικά, ο εγκαταστάτης θα σας ενημερώσει εκ των προτέρων για την εκτίμηση του κόστους αυτού.

Δεν είναι επιδότηση

Στο πλαίσιο της ομαδικής αγοράς, ο σύνδεσμος θα εργαστεί για να προσφέρει στους καταναλωτές μια καλή προσφορά για κλιματιστικά που έχουν πετύχει υψηλή βαθμολόγηση στις συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο αυτό πρακτικά δεν σημαίνει πως θα τους προσφερθεί και καλύτερη ή η χαμηλότερη τιμή που υπάρχει στην αγορά. Άλλωστε, θα είναι μακροχρόνια τα οφέλη από μια αγορά ενός κλιματιστικού που δεν είναι τόσο ενεργοβόρο, εξήγησε στον «Π» ο κ. Δρουσιώτης. Στόχος είναι να πετύχει όσο το δυνατόν τους καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, και τις όσο το δυνατό καλύτερες ποιοτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης, η οποία είναι απαραίτητη για (ενεργειακά) αποδοτική λειτουργία του κλιματιστικού. Ποια μοντέλα θα προσφερθούν και σε ποια τιμή; Όλοι οι καταναλωτές που θα εγγραφούν για να συμμετάσχουν στη συλλογική αγορά θα ενημερωθούν για μια μη δεσμευτική προσφορά. Θα προσφέρονται μόνο τα κλιματιστικά που έχουν πετύχει υψηλή βαθμολόγηση στις συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε συσκευή λειτουργεί αποτελεσματικά και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μόνο αν χρησιμοποιείται σωστά και συντηρείται, έτσι σε όλους τους συμμετέχοντες στη συλλογική εκστρατεία θα σας προσφέρουμε επίσης συμβουλές σχετικά με τη χρήση και συντήρηση των κλιματιστικών. Οι συλλογικές αγορές συγκεντρώνουν μεμονωμένα νοικοκυριά/καταναλωτές που μοιράζονται ένα κοινό συμφέρον, δημιουργώντας μια ισχυρή διαπραγματευτική θέση έναντι των προμηθευτών. Αυτό τους δίνει πολύ περισσότερα κίνητρα για να προσφέρουν στους καταναλωτές μια καλή συμφωνία. Όσο περισσότεροι καταναλωτές ενώνονται, τόσο μεγαλύτερη είναι η δύναμή τους. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιών που ενδιαφέρονται για τα κλιματιστικά, είναι δωρεάν και μη δεσμευτική. Στο πλαίσιο της συλλογικής αγοράς κλιματιστικών, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών (ΚΣΚ) θα προσφέρει στους καταναλωτές τη δυνατότητα ευνοϊκής και ασφαλούς αγοράς ποιοτικών και αποδοτικών κλιματιστικών που έχουν λάβει αρκετά υψηλή βαθμολογία στη διεθνή συγκριτική δοκιμή («καλή» ή «πολύ καλή»). Για επιλεγμένα μοντέλα κλιματιστικών θα λαμβάνουμε προσφορές από διαφορετικούς παρόχους, θα συμφωνούμε τους όρους πώλησης και θα επιλέγουμε την πιο ευνοϊκή για τους καταναλωτές προσφορά.

23 Ιανουαρίου 2023: Έχει ξεκινήσει η εκστρατεία για τη συλλογή και καταγραφή ηλεκτρονικών αιτήσεων των καταναλωτών για συμμετοχή σε συλλογικές αγορές.

23 Φεβρουάριου 2023: Όλοι οι εγγεγραμμένοι καταναλωτές θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με μια μη δεσμευτική προσφορά και οδηγίες για το πώς να πραγματοποιήσουν την αγορά τους στο πλαίσιο της συλλογικής αγοράς προϊόντων.

31 Μαρτίου 2023: Οι καταναλωτές που έχουν εγγραφεί στη συλλογική αγορά θα συνάψουν συμβάσεις με τους επιλεγμένους προμηθευτές. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι συλλογικές αγορές θα τερματιστούν και δεν θα μπορούν να συναφθούν περαιτέρω συμβάσεις υπό τους όρους των συλλογικών αγορών.

Οι δοκιμές

Τα κλιματιστικά που θα επιλεγούν είναι σε αυτά που έχουν γίνει ανεξάρτητες συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τον ΚΣΚ. Στο πλαίσιο του προγράμματος CLEAR-X.

Για όσους καταναλωτές επιλέγουν κλιματιστικά που δίνουν προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση, οι εποχιακοί δείκτες ενεργειακής απόδοσης SEER κατά την ψύξη και SCOP κατά τη θέρμανση μπορεί να φανούν χρήσιμοι κατά την ώρα της αγοράς. Η εποχιακή απόδοση είναι ένας νέος τρόπος μέτρησης της πραγματικής ενεργειακής απόδοσης των συσκευών θέρμανσης και ψύξης κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους. Αυτός ο νέος τρόπος μέτρησης παρέχει μια πιο ρεαλιστική ένδειξη για την ενεργειακή απόδοση ενός συστήματος.

Όσο υψηλότερες είναι οι δύο τιμές, τόσο λιγότερη ενέργεια θα καταναλώνει το κλιματιστικό για ψύξη και θέρμανση αντίστοιχα. Η βαθμολογία SEER υπολογίζεται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό των BTU (British Thermal Units) θερμότητας που αφαιρείται από τον αέρα με τη συνολική ποσότητα ενέργειας που απαιτείται από το κλιματιστικό σε Wh. Το SCOP είναι ένας συντελεστής χρήσιμος για την επιλογή ενός αναστρέψιμου κλιματιστικού και τη σύγκριση των επιδόσεών του. Δίνει την απόδοση θέρμανσης. είναι η αναλογία μεταξύ της παραγόμενης και της ενέργειας που καταναλώνεται.

Μέχρι πρόσφατα, το κριτήριο για την κατάταξη μιας κλιματιστικής συσκευής σε κάποια ενεργειακή κατηγορία ήταν ο συντελεστής EER(Energy Efficiency Ratio) για την ψύξη και COP (Coefficient of Performance) για τη θέρμανση. Ο συντελεστής EER προκύπτει από τη διαίρεση της ψυκτικής απόδοσης του μηχανήματος σε KW με την κατανάλωση ρεύματος πάλι σε KW. Αντίστοιχα, αν διαιρέσουμε τη θερμαντική απόδοση του μηχανήματος σε KW με την κατανάλωση σε KW, προκύπτει πάλι ένας καθαρός αριθμός (COP). Για κάθε κλιματιστικό υπάρχουν αυτοί οι συντελεστές, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ποιότητα του μηχανήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτοί οι δείκτες, τόσο το καλύτερο. Πώς έγιναν οι δοκιμές; Αγοράστηκαν κλιματιστικά ως απλοί καταναλωτές και τα έστειλαν σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Η αποδοτικότητα των μονάδων έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα στις δοκιμές. Η αποδοτικότητα θέρμανσης και ψύξης, οι οποίες ελέγχονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 14825 ελέγχεται σε διαφορετικές εξωτερικές θερμοκρασίες, η συσκευή θα πρέπει -όπως απαιτείται από το πρότυπο- να ψύχει το δωμάτιο στους 27° C. Αυτή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή για πολλούς ανθρώπους, αλλά στην πράξη οι περισσότεροι άνθρωποι ψύχουν τα δωμάτιά τους σε πιο άνετες θερμοκρασίες, 24 ή 25° C. Έχουν ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των κλιματιστικών σε διαφορετικές εξωτερικές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ψύξης (στους 35, 30, 25 και 20° C) και της θέρμανσης (στους -7, 2, 7 και 12° C).

Μέσω του Clear-X

Η εκστρατεία συλλογικών αγορών αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος CLEAR-X, του οποίου εταίρος είναι ο ΚΣΚ. Εκτός από τη BEUC, τον Διεθνή Οργανισμό Έρευνας και Συγκριτικών Δοκιμών Καταναλωτών (ICRT) και τον ΚΣΚ, η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει άλλες πέντε ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών από τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Οι επιμέρους δραστηριότητες αποσκοπούν στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και στη δημιουργία ομάδων καταναλωτών για τη συλλογική αγορά τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.clear-x.eu/. Στόχος του CLEAR-X είναι να διευκολύνει τους καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη να στραφούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να τους βοηθήσει να μειώσουν τους λογαριασμούς τους. Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους καταναλωτές να επενδύσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σπίτι και σε μέτρα ενεργειακής απόδοσης σε προσιτή τιμή. Μέσω των ομαδικών αγορών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσουν αξιόπιστες και ανεξάρτητα συγκριμένες συσκευές και να έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες και συμβουλές καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της συλλογικής αγοράς. Ως αποτέλεσμα, θα είναι σε θέση να υιοθετήσουν εύκολα τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αυξάνοντας την εξοικονόμηση ενέργειας και μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος.

Και στα φωτοβολταϊκά από τον Ιούνιο

«Αναμένουμε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά», ανέφερε ο κ. Δρουσιώτης, σημείωσε, όμως, ότι είναι απαράδεκτο να καθυστερούν για μήνες οι εγκρίσεις από την ΑΗΚ, προκειμένου να αποδώσουν οι επενδύσεις των καταναλωτών σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Από την πλευρά του, ο κ. Ρωσσίδης ανέφερε ότι γίνονται προσπάθειες, ώστε ο προμηθευτής για τις συσκευές φωτοβολταϊκών να παράσχει σε ευάλωτες ομάδες καταναλωτών τη δυνατότητα αποπληρωμής σε μηνιαίες δόσεις, χωρίς την επιβάρυνση με τόκους. Το πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και συντονίζεται από την ευρωπαϊκή οργάνωση καταναλωτών, τρέχει σε εννιά ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του Clear 2.0, που ολοκληρώθηκε το 2020 με 17 εκστρατείες συλλογικής αγοράς και 29.000 εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε όλη την Ευρώπη. Στόχος του τρέχοντος προγράμματος είναι 38.000 εγκαταστάσεις στην Ευρώπη, για την εξοικονόμηση 18.2 GWh. Όπως ανέφερε στον «Π» ο κ. Δρουσιώτης, θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και με τα φωτοβολταϊκά, όπως στα κλιματιστικά, επιλέγοντας το μη ενεργοβόρο και όχι το φθηνότερο απαραίτητα, ενώ δεν θα υπάρξει επιδότηση ούτε στα φωτοβολταϊκά. Το σχέδιο αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο.

Επιλέγοντας το σωστό κλιματιστικό

Ενδεικτικά, κάποιοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:

• Ο όγκος του χώρου και το ύψος του ταβανιού

• Το είδος κατασκευής και ο βαθμός μόνωσης του κτηρίου (ύπαρξη μόνωσης/ παράθυρα/ αλουμινένια κουφώματα)

• Ο όροφος στον οποίο βρίσκεται ο χώρος (ρετιρέ ή ενδιάμεσος όροφος)

• Ο προσανατολισμός των δωματίων (π.χ. αν τα «βλέπει» ο ήλιος πολλές ώρες)

• Η ύπαρξη άλλων ηλεκτρικών συσκευών στον χώρο (π.χ. κουζίνα, ψυγείο, τηλεόραση κ.λπ.)

• Το πλήθος των ανθρώπων που συνήθως βρίσκονται στον χώρο κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού.

Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων είναι αρκετά περίπλοκη. Η σύνηθες πρακτική μέθοδος για να κάνουμε μια καλή εκτίμηση, είναι να συσχετίσουμε την ισχύ του κλιματιστικού με το εμβαδόν του χώρου για τον οποίο προορίζεται, ώστε να προκύψει μία αντιστοιχία BTU ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για να υπολογίσουμε πόσα BTU χρειαζόμαστε για την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία της μονάδας, βασιζόμαστε στο ότι απαιτούνται περίπου 250 BTU ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή περίπου 750 BTU ανά τετραγωνικό μέτρο σε κάθε δωμάτιο. Ο πίνακας θα σας βοηθήσει να αποφύγετε την αγορά ενός υπερβολικά μικρού ή μεγάλου κλιματιστικού σχετικά με τα BTU.

Αν το κλιματιστικό είναι μικρής ισχύος συγκριτικά με τον χώρο, τότε θα λειτουργεί συνεχώς σε μεγάλη ένταση, αυξάνοντας την κατανάλωση ρεύματος και την πιθανότητα εμφάνισης βλάβης. Επίσης αν είναι μεγαλύτερης ισχύος απ' ό,τι χρειάζεται θα λειτουργεί σε μικρούς κύκλους και θα ψύχει περισσότερο από το επιθυμητό. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να επιλέξουμε το κατάλληλο μέγεθος για τον χώρο.

Συνήθως συνίσταται η ισχύς να αυξηθεί στις περιπτώσεις:

• Εάν το δωμάτιο είναι ηλιόλουστο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, υπολογίζουμε αύξηση περίπου 10% στα απαιτούμενα BTU

• Εάν στον χώρο υπάρχει ηλεκτρική κουζίνα ή άλλη συσκευή που παράγει θερμότητα, υπολογίζουμε αύξηση κατά 4.000 BTU

• Εάν κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού στον χώρο υπάρχουν συνεχώς περισσότερα από δύο άτομα, υπολογίζουμε αύξηση κατά 600 BTU ανά άτομο.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή μας κατά την αγορά ενός κλιματιστικού μηχανήματος, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι κατασκευαστές οφείλουν να εκδίδουν την ανανεωμένη ενεργειακή ετικέτα της κάθε μονάδας, παρέχοντας πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε μηχανήματος. Η παρακάτω εικόνα περιγράφει τα βασικότερα χαρακτηριστικά που θα δούμε πάνω στην ετικέτα και αξίζει να έχουμε υπόψη μας πριν την αγορά οποιουδήποτε κλιματιστικού. Το ίδιο κλιματιστικό μηχάνημα μπορεί να έχει διαφορετική ενεργειακή απόδοση ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία λειτουργεί και συνεπώς να υπάγεται σε διαφορετική ενεργειακή κλάση. Να σημειωθεί ότι η αναγραφή του δείκτη SCOP στην ενεργειακή ετικέτα είναι υποχρεωτική για την περίπτωση της μέσης κλιματικής ζώνης και προαιρετική για την ψυχρή και τη θερμή. Η Κύπρος ανήκει στη θερμή κλιματική ζώνη. O θόρυβος που δημιουργείται κατά τη λειτουργία του κλιματιστικού, αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής, ειδικά εάν το κλιματιστικό προορίζεται για εγκατάσταση στο υπνοδωμάτιο. Όλοι οι κατασκευαστές αναγράφουν το επίπεδο θορύβου με τιμές (dB) του κάθε μοντέλου, τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική μονάδα. Επειδή είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πόσο αθόρυβο ή θορυβώδες θα είναι το κλιματιστικό κατά τη λειτουργία του μόνο από τη συγκεκριμένη τιμή, προτείνεται να την εκμεταλλευτούμε συγκριτικά. Δηλαδή, όταν καταλήξουμε σε κάποια μοντέλα κατά την έρευνα αγοράς, να συγκρίνουμε την τιμή (dB) που παράγουν οι μονάδες που μας ενδιαφέρουν. Αυτό το οποίο έχει τη μικρότερη τιμή είναι το λιγότερο θορυβώδες. Ενδεικτικά, αν και η ταχύτητα του ανεμιστήρα επηρεάζει τα επίπεδα θορύβου, τα επίπεδα ισχύος θορύβου μιας εσωτερικής μονάδας κυμαίνονται περίπου από 40dB έως και 65dB, αναλόγως με τα BTU του κλιματιστικού. Όσο περισσότερα είναι τα BTU, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ισχύς θορύβου του κλιματιστικού. Αντίστοιχα για τις εξωτερικές μονάδες, οι τιμές αυτές κυμαίνονται περίπου από 50dB έως και 70dB. Αν μας ενδιαφέρει το κλιματιστικό να είναι εξαιρετικά αθόρυβο, τότε πρέπει να αναζητήσουμε ένα μοντέλο όπου διαθέτει κάποια πρόσθετη δυνατότητα αθόρυβης λειτουργίας. Πλέον, αρκετά από τα νεότερα μοντέλα της αγοράς διαθέτουν πρόσθετες δυνατότητες αθόρυβης λειτουργίας με διαφορετικές ταχύτητες στους ανεμιστήρες και αυτόματη προσαρμογή της ροής αέρα και της θερμοκρασίας. Άρα, εάν μας ενδιαφέρει να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια του ύπνου, είναι χρήσιμο να αναζητήσουμε ένα μοντέλο χαμηλού θορύβου, συνήθως με τη σχετική λειτουργία «Sleep», «Ultra Silence» ή «Quiet» mode.