Η επιστήμη ενδεχομένως να ανακάλυψε γιατί αρρωσταίνουμε το χειμώνα

Ακόμα και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να "καταστρέψει" την άμυνα του οργανισμού μας προς τις ιώσεις, η οποία κρύβεται μέσα στα ρουθούνια μας. Τι αναφέρει η πρόσφατη "σημαντική ανακάλυψη"

Θα έχετε πρόχειρη (φευ) την πληροφορία πως όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, αρρωσταίνουμε. Ειδικά δε, φέτος οι απειλές είναι πολλές διαφορετικές, με την 'τριδημία' (γρίπη, κορονοϊός και RSV) να μην αφήνει περιθώρια εφησυχασμού.

Ιστορικά, κάποιοι αρρωσταίνουν πιο εύκολα από άλλους. Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και χρόνια να καταλάβουν το λόγο. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει κάπου.

Πρόσφατη μελέτη ωστόσο, αλλάζει τα δεδομένα και ρίχνει 'φως' στο μυστήριο.

Οι ομότιμοι που την έλεγξαν πριν δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Allergy and Clinical Immunology, τη χαρακτήρισαν ως 'σημαντική ανακάλυψη'.

Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται μια βιολογική και μοριακή εξήγηση, για έναν παράγοντα της έμφυτης ανοσολογικής μας απόκρισης, ο οποίος φαίνεται να περιορίζεται από τις ψυχρότερες θερμοκρασίες του αέρα: τις συνδέει με το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να σκοτώσει σχεδόν το 50% των κυττάρων που καταπολεμούν τα βακτήρια και τους ιούς μέσα στα ρουθούνια.

"Ο κρύος αέρας σχετίζεται με αυξημένη ιογενή λοίμωξη επειδή ουσιαστικά χάνετε το ήμισυ της ανοσίας σας μόνο από αυτή τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας" εξήγησε ο Benhamin Bleier, εκ των συγγραφέων της μελέτης και ρινολόγος της Ιατρικής Σχολής του Harvard.

Η μελέτη έχει και μια σημαντική προειδοποίηση.

"Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μελέτες in vitro, πράγμα που σημαίνει ότι αν και χρησιμοποιoύμε ανθρώπινο ιστό στο εργαστήριο για να μελετήσουμε αυτή την ανοσολογική απόκριση, δεν είναι μια μελέτη που διεξάγεται μέσα στην πραγματική μύτη ανθρώπων".

Συχνά βέβαια, τα ευρήματα στις in vitro μελέτες, επιβεβαιώνονται και in vivo. Αυτό όμως, δεν γίνεται στο 100% των περιπτώσεων.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας μια φορά, είναι πειστικά.

Η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι τα εξωκυτταρικά κυστίδια (μικρές εκδόσεις κυττάρων που δεν είναι σε θέση να διαιρεθούν όπως τα κανονικά κύτταρα), μπορούν να αποκρούσουν τους αναπνευστικούς ιούς και τα εισβάλλοντα βακτήρια στα ρουθούνια.

Ως απόκριση σε αυτές τις εισβολές, τα εξωκυτταρικά κυστίδια αποβάλλονται από το σώμα, ώστε να εισέλθουν στη ρινική βλέννα, όπου εμποδίζουν τα μικρόβια να εισέλθουν περαιτέρω στο σώμα.

Ακόμη και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό την παραγωγή τους, όπως και να καταργήσει άλλες άμυνες, όπως διαπίστωσαν οι επιστήμονες. Τόνισαν πως υπάρχει τρόπος να σωθούμε από τη γρίπη και το κρύο, το χειμώνα.

Πώς; "Φορώντας μάσκες".

Πηγή: news247.gr