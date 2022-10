Έπεσε το WhatsApp - Προβλήματα στην επικοινωνία ανά το παγκόσμιο

Προβλήματα παρατηρούνται στην εφαρμογή WhatsApp!

Συγκεκριμένα, η επικοινωνία φαίνεται πως είναι αδύνατη με την εφαρμογή να έχει «πέσει» σχεδόν σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με το downdetector.

Το Downdetector αναφέρει σημαντική αύξηση με περίπου 60.000 αναφορές στο διαδίκτυο για τη μη λειτουργία της εφαρμογής. Οι χρήστες διαμαρτύρονται ότι τα μηνύματά τους δεν παραδίδονται. Ακόμα και όταν τα μηνύματα παραδίδονται, η εφαρμογή αδυνατεί να επισημάνει την κατάσταση παράδοσης.

Στο χάρτη διακοπών Downdetector live, οι περισσότερες πόλεις του μετρό, όπως το Δελχί, η Βομβάη, η Καλκούτα, η Τσενάι, η Βεγγαλουρού και η Λάκνοου, φαίνεται να είναι τα hotspots, αλλά επηρεάζονται περιοχές παγκοσμίως.

Η Meta απάντησε στα ερωτήματα του Business Today σχετικά με την διακοπή λειτουργίας του WhatsApp. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας Meta δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν επί του παρόντος προβλήματα με την αποστολή μηνυμάτων και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε το WhatsApp για όλους το συντομότερο δυνατό».

