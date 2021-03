Συγκίνηση στους αιθέρες για την 25η Μαρτίου: Αεροσκάφος της Aegean σχηματίζει το “200” πάνω από την Πελοπόννησο (φωτογραφία)

Σε ρυθμούς 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση πετάει η Aegean Airlines, της οποίας αεροσκάφος τίμησε με τον καλύτερο τρόπο τη μεγάλη εθνική μας επέτειο. Πέταξε πάνω από την Πελοπόννησο, σχηματίζοντας με την πορεία του τον αριθμό 200.

Aegean Airlines is celebrating 200 years of independence, drawing a huge 200 in the sky https://t.co/owXmvmj0Js pic.twitter.com/5mVt3lin9d

— AIRLIVE (@airlivenet) March 24, 2021