Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Κρήτης.

Το επίκεντρο του σεισμού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, εντοπίζεται 66 χιλιόμετρα βόρεια του Αγίου Νικολάου ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζει στα 34,3 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νησιού

M5.2 #earthquake (#σεισμός) strikes 67 km NE of #Irákleion (#Greece) 11 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/QW2Bcaa7Wp

