«All you want is Greece» – Μέχρι τις 14 Μαΐου ανοίγει τον τουρισμό της η Ελλάδα για το καλοκαίρι

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Μέχρι τις 14 Μαΐου ανοίγει η Ελλάδα τον τουρισμό της για το καλοκαίρι, με σύνθημα «All you want is Greece», σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εσωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

«Φέτος και για πάντα, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα. Για να ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλη σας, με την ελπίδα ότι θα ξαναπάρετε πίσω τη ζωής, το μόνο που θέλετε είναι η Ελλάδα», ανάφερε χαρακτηριστικά ο Ελληνας Υπουργός, από το βήμα της τουριστικής έκθεσης ITB 2021, που φέτος διεξάγεται ψηφιακά.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη, η Ελλάδα στοχεύει να έχει ανοίξει τις τουριστικές της πύλες μέχρι τις 14 Μαΐου, ενώ μέχρι τότε θα εξεταστούν οι δυνατότητες για πιλοτικό άνοιγμα, κατά πάσα πιθανότητα στις αρχές Απριλίου, με χώρες της ΕΕ, αλλά και χώρες οι οποίες έχουν προχωρήσει με τον εμβολιασμό, όπως το Ισραήλ.

Όπως είπε ο Έλληνας Υπουργός Τουρισμού, στο πλαίσιο αυτό οι τουρίστες θα είναι ευπρόσδεκτοι με τις εξής τρεις προϋποθέσεις: Να έχουν εμβολιαστεί, να έχουν αντισώματα ή να έχουν αρνητικό τεστ Covid. Παράλληλα, επεσήμανε ότι όλοι οι τουρίστες θα υποβληθούν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, όπως έγινε και το προηγούμενο έτος.

Κλείνοντας ο Ελληνας Υπουργός δήλωσε εμφατικά ότι καμία εικόνα δεν θα μπορούσε να απεικονίσει καλύτερα την επιστροφή του τουρισμού στην κανονικότητα από το ελληνικό τοπίο, το ελληνικό χαμόγελο και την ελληνική φιλοξενία. «Σήμερα προστίθεται πλέον και η δέσμευση μας να εγγυηθούμε υγεία και ασφάλεια στον καθένα τουρίστα», ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Υπουργός.

ΚΥΠΕ