Έβαλε στη θέση του τον Μητσοτάκη δημοσιογράφος του BBC για την ισότητα (βίντεο)

Pinned (δηλαδή καρφιτσωμένο ως κύριο) στον λογαριασμό της εκπομπής BBC Hard Talk στο Twitter βρίσκεται το απόσπασμα της συνέντευξης της δημοσιογράφου του BBC Zeinab Badawi από το νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο στρίμωξε κυριολεκτικά για τον δραματικά μικρό αριθμό γυναικών στο υπουργικό του σχήμα.

Τον ρώτησε την άποψή του για την ισότητα των φύλων και ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι είναι υπέρμαχος, δικαιολογώντας την απουσία γυναικών στην Κυβέρνησή του στο ότι: «Δεν είχαμε γυναίκες που να ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την πολιτική» .

Η απάντηση αυτή, δεν ικανοποίησε την δημοσιογράφο του BBC η οποία δεν δίστασε να τον ρωτήσει αν είναι σοβαρός, και να του επισημάνει πως θα μπορούσε να επιλέξει 21 γυναίκες τεχνοκράτες αν δεν έβρισκε από το κόμμα του. Του πρότεινε μάλιστα να του τις βρει η ίδια: «Είμαι σίγουρη πως μπορώ να βρω για εσάς 21 γυναίκες» του είπε, για να καταλήξουν συμφωνώντας πως για το θέμα αυτό, θα εργαστεί πιο σκληρά.

Greece’s new Prime Minister @kmitsotakis says the reason for the shortage of women in his government is that “they were much more hesitant than men” to join the cabinet pic.twitter.com/7zl4hvXefG

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) July 10, 2019