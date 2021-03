ΕΚΤΑΚΤΟ: Ισχυρός μετασεισμός στην Ελασσόνα 5,8 Ρίχτερ – Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Ελλάδα το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, πρόκειται για δόνηση 5,8 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 10 χλμ. Ο σεισμός εντοπίζεται στα 17 χλμ. νότια νοτιοδυτικά της Ελασσόνας, η οποία τις τελευταίες ώρες «δονείται» ασταμάτητα.

Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και σε χώρες που συνορεύουν στα Βόρεια.

Felt #earthquake (#σεισμός) M5.9 strikes 118 km SW of #Thessaloníki (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/hz1cwryZj0 pic.twitter.com/vfkPUEW0a4

— EMSC (@LastQuake) March 4, 2021