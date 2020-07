Διαψεύδεται η NAVTEX για άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού στο Καστελόριζο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε το απόγευμα της Κυριακής (26.07.2020) ότι η Ελλάδα έδωσε NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά γύρω από το Καστελόριζο. Όμως, αυτό διαψεύδεται από την κυβέρνηση και το Πεντάγωνο, αφού η NAVTEX δεν ήταν ακριβώς αυτό που φαινόταν.

Η NAVTEX, λοιπόν, υπάρχει, και αφορά σε άσκηση με πυρά, αλλά δεν εκδόθηκε όμως από το Πολεμικό Ναυτικό, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, αλλά από το Λιμενικό. Συνήθως, όμως, τέτοιες ασκήσεις γίνονται στα έξι μίλια και συνηθίζεται η έκδοση NAVTEX.

Η NAVTEX που εκδόθηκε, τελικά, ανήκε στο… Λιμενικό, ανέφερε:

ZCZC HA81

261115 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 413/20

KASTELORIZO SEA

MEGISTI ISLAND

FIRING EXERCISES ON

270400Z-271600Z JUL 20

280400Z-281600Z JUL 20

290400Z-291600Z JUL 20

300400Z-301600Z JUL 20

IN AREA BOUNDED BY THE POSITIONS:

36-03,35N 029-35,32E

36-03,35N 029-33,56E

36-05,40N 029-36,03E

36-05,32N 029-33,51E

APPROACH AND TRANSIT PROHIBITED

CANCEL THIS MSG 301700 UTC JUL 20

Λίγη ώρα μετά την ελληνική ανακοίνωση ότι επίκειται άσκηση με πυρά από το Πολεμικό Ναυτικό μας, η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, με την οποία επιχειρούσε να ακυρώσει την ελληνική οδηγία και στην οποία αναφέρει πως η ελληνική οδηγία είναι «παραβίαση του αποστρατικοποιημένου status του Καστελόριζο βάσει της Συνθήκης του Παρισιού το 1947».

TURNHOS N/W : 0991/20

MEDITERRANEAN SEA

IRAKLEIO RADIO NAVTEX MESSAGE NUMBER HA81-413/20 AND NAVWARN 1089/2020 ARE VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CASTELLORIZO ISLANDIN ACCORDANCE WITH THE 1947 PARIS PEACE TREATY.

CANCEL THIS MESSAGE 301700Z JUL 20.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr