Ελλάδα/Φωτιά στην Κορινθία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μηνύματα 112 για εκκένωση χωριών

⚠ Activation of 112 - Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Lagadaeika, #Spartinaeika, #Pellini, #Ano_Kallithea, evacuate towards #Sofiana - #Rethi

‼ Follow the instructions of the Authorities

ℹ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki… https://t.co/GQma84APXq