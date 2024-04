Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας: Εικόνες και βίντεο από την τελική πρόβα – Λαμπαδηδρομία 11 ημερών πριν μεταφερθεί στο Παρίσι

Η Ολυμπιακή Φλόγα εναποτίθεται στα χέρια της πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, ενώ ο χρυσός ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος είναι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος

Καθηλωτικά είναι τα στιγμιότυπα από την τελική πρόβα στην Αρχαία Ολυμπία. Η Ολυμπιακή Φλόγα εναποτίθεται στα χέρια της πρωθιέρειας Μαίρης Μηνά, ενώ ο χρυσός ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος είναι ο πρώτος λαμπαδηδρόμος. Η τελετή αφής θα αρχίσει αύριο Τρίτη 16 Απριλίου 2024 στις 11.30, παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

epa11279970 Greek actress, Mary Mina (2-L), playing the role of High Priestess, holds the cauldron with the Olympic Flame during the rehearsal of the Olympic flame lighting ceremony for the Paris 2024 Summer Olympics, at the Ancient Olympia site in Peloponnese, southern Greece, 15 April 2024. The official Lighting Ceremony of the Olympic Flame for the XXXIII Summer Olympic Games 'Paris 2024' will take place on 16 April 2024. EPA/YANNIS KOLESIDIS

Η τελική πρόβα στην αρχαία Ολυμπία, ολοκληρώθηκε με 35 Ιέρειες και 15 Κούρους να εκτελούν μυσταγωγικά τη χορογραφία υπό τις οδηγίες της Άρτεμις Ιγνατίου, σε μουσική σύνθεση Δημήτρη Παπαδημητρίου.

epa11279969 Greek actresses, playing the role of priestesses, perform during the rehearsal of the Olympic flame lighting ceremony for the Paris 2024 Summer Olympics, at the Ancient Olympia site in Peloponnese, southern Greece, 15 April 2024. The official Lighting Ceremony of the Olympic Flame for the XXXIII Summer Olympic Games 'Paris 2024' will take place on 16 April 2024. EPA/YANNIS KOLESIDIS

Ο Ολυμπιακός Ύμνος θα ερμηνευτεί από την κορυφαία mezzo-soprano Joyce DiDonato και master of Ceremonies θα είναι ο δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας.

epa11279968 Greek actresses, playing the role of priestesses, perform during the rehearsal of the Olympic flame lighting ceremony for the Paris 2024 Summer Olympics, at the Ancient Olympia site in Peloponnese, southern Greece, 15 April 2024. The official Lighting Ceremony of the Olympic Flame for the XXXIII Summer Olympic Games 'Paris 2024' will take place on 16 April 2024. EPA/YANNIS KOLESIDIS

Στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας που διοργανώνει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα παρευρεθούν ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής δρ. Τόμας Μπαχ, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής «Παρίσι 2024» Τόνι Εστανγκέ, η υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας Αμελί Ουντεά-Καστερά, η ελληνικής καταγωγής υφυπουργός Eξωτερικών της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου και η δήμαρχος Παρισίων Αν Χινταλγκό, τους οποίους θα υποδεχθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της ΔΟΕ Σπύρος Καπράλος.

Στις 8 Μαΐου η Ολυμπιακή Φλόγα θα φτάσει στη Μασσαλία με το θρυλικό ιστιοφόρο Belem που θα αποπλεύσει από τον Πειραιά.

Η λαμπαδηδρομία θα διαρκέσει 11 μέρες στην Ελλάδα όπου θα τρέξουν 600 λαμπαδηδρόμοι ενώ στη Γαλλία θα τρέξουν 11.000 λαμπαδηδρόμοι. «Όποιος κοιτάξει το χάρτη θα δει ότι κινούμαστε από τη Μεθώνη μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο», τόνισε ο Θανάσης Βασιλειάδης και ανέφερε την τεράστια εκδήλωση ενδιαφέροντος με 3.000 αιτήσεις εκ των οποίων «δυστυχώς», επιλέχθηκαν 600 λαμπαδηδρόμοι.

