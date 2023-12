Taste Atlas: Η μπουγάτσα στην 4η θέση των καλύτερων πρωινών του κόσμου

Μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στις «τοπ» κουζίνες του πλανήτη από το Taste Atlas η Ελλάδα απέσπασε ακόμη μία διάκριση για την μπουγάτσα.

Ειδικότερα, στην κατηγορία «Το καλύτερο πρωινό του κόσμου για το 2023» η μπουγάτσα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με βαθμολογία 4,58.

Το Taste Atlas για την μπουγάτσα

«Η μπουγάτσα είναι μια παραδοσιακή, χωριάτικη ελληνική πίτα που αποτελείται από φύλλο ζαχαροπλαστικής με γέμιση κρέμας σιμιγδαλιού, αν και υπάρχουν παραλλαγές με κιμά ή τυρί. Το όνομα του πιάτου είναι παράγωγο της οθωμανικής λέξης πογάτσα, που δηλώνει μια πίτα γεμάτη με τυρί.

»Η μπουγάτσα έχει προέλευση από τη βυζαντινή περίοδο, όταν η Κωνσταντινούπολη ήταν ελληνική, και ξεκίνησε ως ζύμη που γεμιζόταν με πολλές γλυκές και αλμυρές γεμίσεις. Με την πάροδο του χρόνου, η μπουγάτσα εξελίχθηκε ώστε να ενσωματώνει ένα λεπτό, χειροποίητο φύλλο ζαχαροπλαστικής. Καθώς πολλοί Τούρκοι μετανάστες εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, η μπουγάτσα έγινε σπεσιαλιτέ των Σερρών και της Θεσσαλονίκης», αναφέρει το Taste Atlas και τονίζει ότι «σήμερα τις πίτες τις βρίσκουμε σε όλη την Ελλάδα σε εξειδικευμένα μαγαζιά που ονομάζονται μπουγατσοπωλεία, που πωλούν αποκλειστικά μπουγάτσες».

Bougatsa is the #4 best breakfast in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt Bougatsa is a traditional, rustic Greek pie consisting of a phyllo pastry layered with a filling of semolina custard, although there are variations with… pic.twitter.com/a4DGRVeNeK

Σημειώνεται ότι το πιάτο που αναδείχθηκε στην πρώτη θέση των καλύτερων πρωινών του κόσμου είναι από τη Σερβία:

Komplet lepinja 🇷🇸 is the best breakfast in the world in 2023. View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/OA8VeDecZt



This delicacy consists of a traditional flatbread (lepinja) that is cut in half, coated in thick cream (kajmak), and topped with an egg. The… pic.twitter.com/9F5kVCleXP