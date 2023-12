Γεωργία Λαλέ: Ποια είναι η εικαστικός της «ροζ σημαίας» που δημιούργησε ντόρο

Xρησιμοποιεί σταθερά την τέχνη της προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με φλέγονται κοινωνικά θέματα

Το έργο της εικαστικού Γεωργίας Λαλέ, Ενοχή της Γειτονιάς (Neighborhood Guilt), πραγματεύεται τα φαινόμενα της γυναικοκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας. Η ροζ ελληνική σημαία που έχει δημιουργηθεί από σεντόνια, τα οποία έκαναν δωρεά γυναίκες που ζουν στην Ελλάδα, αποκαθηλώθηκε από το ελληνικό Γενικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη με εντολή του υπουργείου Εξωτερικών, θεωρούμενη ως «προσβλητική» για το εθνικό μας σύμβολο.

«Αυτές οι γυναίκες έχουν φαινομενικά λίγα κοινά πράγματα, αλλά όλες έχουν ξαπλώσει σε αυτά τα σεντόνια απελπισμένες και φοβισμένες» έγραφαν οι διοργανωτές της έκθεσης. Η ίδια η Γεωργία Λαλέ, σε σχετική δήλωση της στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Λυπάμαι που παρερμηνεύτηκε το έργο μου: Τα θύματα γυναικοκτονίας και ενδοοικογενειακής βίας είναι ήρωες στον αγώνα για το δικαίωμα στην ζωή και την ελευθερία στην Ελλάδα και παγκοσμίως».

Η Γεωργία Λαλέ ή Georgia Lale, είναι μια πρωτοπόρος εικαστική καλλιτέχνης, που παρότι ζει μόνιμα στην Αμερική, εκφράζει συχνά την αγάπη της για την Ελλάδα. Η ίδια χρησιμοποιεί σταθερά την τέχνη της προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με φλέγονται κοινωνικά θέματα. Παρακάτω, ρίχνουμε μια ματιά στη ζωή και την καριέρα της.

Γεννήθηκε στο Χαϊδάρι και έχει ρίζες από την Μικρά Ασία

Η 33χρονη εικαστικός, που έχει γεννηθεί στο Χαϊδάρι, ζει και εργάζεται στο Μπρούκλιν. Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την A.Antonopoulou Art Gallery, στον επίσημο ιστότοπο της οποίας διαβάζουμε κάποιες σκέψεις για τις ιδέες που εκφράζουν τα έργα της:

«Αντιλαμβάνομαι την τέχνη μου ως μια ιστορική αναφορά που καταγράφει την προσωπική μου ζωή και την εποχή μας μέσα από εικόνες. Το έργο μου εξερευνά αφηγήσεις για τη χρόνια ασθένεια και την αναγκαστική μετανάστευση μέσα από μια διαπροσωπική προοπτική. Μέσα από το έργο μου, στοχεύω να αποκαταστήσω ποιητικά τα χαμένα κομμάτια της πολιτισμικής σύγχυσης της οικογένειάς μου που συνέβη το 1922, με την αναγκαστική μετανάστευση και τον εκτοπισμό από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα».

[...]

Οι σπουδές και οι διακρίσεις της

Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στις εικαστικές τέχνες στη σχολή School of Visual Arts στην Νέα Υόρκη. Είναι αποδέκτης της υποτροφίας του Ιδρύματος Γουλανδρή και του βραβείου Paula Rhodes Memorial Award της Σχολής Εικαστικών Τεχνών για εξαιρετικές επιδόσεις στις σπουδές MFA Fine Arts. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε σημαντικούς διεθνείς χώρους, όπως το Nuit Blanche Festival στις Βρυξέλλες και η Διεθνής Εβδομάδα Performance Art Week της Βενετίας. Έχει συμμετάσχει σε πάνελ ακαδημαϊκών συνεδρίων που διοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Dedalus, το MoMA Archives, το Yale History of Art Modernist Forum και το Yale School of Management.

Ακτιβιστικό έργο

Πριν από λίγα χρόνια, η εικαστικός Γεωργία Λαλέ θέλησε να ευαισθητοποιήσει την αμερικανική κοινή γνώμη για το προσφυγικό δράμα της Ευρώπης, που επικεντρωνόταν στην πατρίδα της, την Ελλάδα. Η performance της #OrangeVest είχε κάνει αίσθηση στο ελληνικό περίπτερο της 15ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας (2016) και πολλά ελληνικά Μέσα, φιλοξένησαν συνεντεύξεις της.

Στην καλλιτεχνική αυτή πρωτοβουλία της συμμετείχαν αργότερα, εθελοντικά, 16 ακόμα άτομα από Ελλάδα, Αμερική, Κίνα, Κορέα, Κένυα, Μεξικό και την Ταϊλάνδη, συνεχίζοντας, όλοι μαζί, την εικαστική πορεία διαμαρτυρίας τους στην γέφυρα και τις μεταναστευτικές γειτονίες του Μπρούκλιν.

Οι σημαίες πρωταγωνιστούν συχνά στα έργο της Γεωργίας Λαλέ

Η ροζ ελληνική σημαία του έργου Ενοχή της Γειτονιάς δεν ήταν η πρώτη φορά, που η Γεωργία Λαλέ χρησιμοποίησε σημαίες, για να εξυπηρετήσει το concept έργων της. Κατά το παρελθόν στο πλαίσιο εκθέσεών της σε διάφορα μέχρι του κόσμου, μεταξύ άλλων και στη Μπιενάλε της Βενετίας, είχε χρησιμοποιήσει κι άλλες σημαίες, όπως αυτές των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να περάσει μηνύματα υπέρ της εξάλειψης της φτώχειας ή του στίγματος του καρκίνου με τον οποίο και η ίδια πάλεψε γενναία τα τελευταία χρόνια.

Η εμπειρία με καρκίνο

Στον επίσημο ιστότοπο της A.Antonopoulou Art Gallery, από την οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα, η Γεωργία Λαλέ, γράφει μιλώντας για την εμπειρία της με τον καρκίνο

«Από τότε που διαγνώστηκα με καρκίνο (θυρεοειδούς), παράγω ένα σύνολο έργων που αφορούν την κοινωνική αορατότητα, το στίγμα, τον εξοστρακισμό και το τραύμα που βιώνουν οι ασθενείς κατά τη διάρκεια της διάγνωσης, της θεραπείας και της ανάρρωσής τους. Η παλέτα των μέσων μου χαρακτηρίζεται από την εννοιολογική μινιμαλιστική χρήση συναισθηματικά φορτισμένων αντικειμένων, όπως σωσίβια, θερμικές κουβέρτες έκτακτης ανάγκης και νοσοκομειακές ρόμπες. […] Χρησιμοποιώ περφόρμανς, δημόσιες παρεμβάσεις, γλυπτική και τη γλώσσα προκειμένου να υποστηρίξω την κοινωνική δικαιοσύνη και το δικαίωμα στην καθολική υγειονομική περίθαλψη».

Πηγή: ladylike.gr -Πηνελόπη Μποσταντζόγλου