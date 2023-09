Το success story του Στέφανου Κασσελάκη: Η ναυτιλία, τα «θολά σημεία» και οι δικαστικές περιπέτειες της οικογένειας

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει καταφέρει μέσα σε λίγες μόνο μέρες να πυροδοτήσει μια ποικιλία αντιδράσεων, αποκτώντας μεγάλους θαυμαστές αλλά και φανατικούς επικριτές.

"Επιχειρηματίας, απόδημος, υποψήφιος βουλευτής επικρατείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ (2023)”: με αυτόν τον τρόπο συστήνεται στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόσωπο των ημερών, Στέφανος Κασσελάκης.

H ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Στέφανου Κασσελάκη τάραξε τα "νερά” της εγχώριας πολιτικής σκηνής και έδωσε μια νέα πνοή στην... υποτονική προεδρική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Στέφανος Κασσελάκης έχει καταφέρει μέσα σε λίγες μόνο μέρες να πυροδοτήσει μια ποικιλία αντιδράσεων, προερχόμενων από όλους τους πολιτικούς χώρους, αποκτώντας τόσο μεγάλους θαυμαστές όσο και φανατικούς επικριτές, που αμφισβητούν τις προθέσεις αλλά και την... "αριστεροσύνη” του.

Αναμφίβολα, ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του κ. Κασσελάκη που κεντρίζουν το ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι παρουσιάζεται ως ένας "επιτυχημένος, αυτοδημιούργητος, εφοπλιστής στα 30 του". Αυτό, από μόνο του, δημιουργεί μια σκεπτικιστική διάθεση. Δεν μπορούμε, όμως, να αγνοήσουμε την πιθανότητα να έχουμε μπροστά μας την αληθινή ενσάρκωση του... αμερικανικού ονείρου.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το εντυπωσιακό βιογραφικό του κ. Κασσελάκη, περιέχει και ορισμένα "θολά” σημεία που δημιουργούν απορίες και παρόλο που το Capital.gr προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον ίδιο για να απαντήσει στα ερωτήματά μας, αυτό δεν κατέστη εφικτό.

Η καριέρα στη ναυτιλία

"Στα 30 χρόνια του είχε αγοράσει καράβια, τα οποία πούλησε, βγάζοντας πολύ μεγάλο κέρδος για τους επενδυτές”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, για τον κ. Κασσελάκη άρθρο του "Εθνικού Κήρυκα”. Το "Tradewinds” τον χαρακτηρίζει ως έναν "distressed asset maestro”, που κατάφερε πέρυσι να κάνει μια... μικρή περιουσία μέσω ευκαιριακών asset plays σε bulkers και τάνκερς. Σημειωτέον πως ο όρος "distressed asset plays” αναφέρεται σε στρατηγικές επενδύσεων που περιλαμβάνουν την αγορά περιουσιακών στοιχείων εταιρειών ή οντοτήτων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς ο κ. Κασσελάκης θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή του την ικανότητα στην πολιτική.

Ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται ως ιδρυτής και CEO των Swiftbulk και SwiftTankers. Οπως λέει ο ίδιος στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, για να μπει στην ποντοπόρο ναυτιλία, πήρε δάνειο "με προσωπική εγγύηση”, χωρίς, ωστόσο, να δίνει λεπτομέρειες για το πώς κατάφερε να εξασφαλίσει αυτό το δάνειο. Το Capital.gr επεδίωξε να μάθει ποιο είναι το τραπεζικό ίδρυμα που χορήγησε το δάνειο στον κ. Κασσελάκη και με ποιους όρους, αλλά, δυστυχώς, δεν κατέστη εφικτό να βρούμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια σχετικά με αυτό το κρίσιμο θέμα.

Σύμφωνα με το Tradewinds, αρχικά, το 2016, η SwiftBulk είχε παρουσιαστεί σε υποψήφιους επενδυτές ως όχημα για distressed αγορές, πριν τελικά την αναλάβει η εταιρεία insurance underwriter Tiptree Inc, με μειοψηφικό εταίρο την Α.Μ. Nomikos, υπό την Tiptree Marine. Η Tiptree απέκτησε την Swiftbulk το 2018, μαζί με την SwiftTankers, ενώ είναι αυτή που χρηματοδότησε την αγορά των καραβιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για έναν στόλο τριών bulkers ("Osios David”, χωρητικότητας 55.800-dwt και κατασκευής 2012, "Thestelia K”, χωρητικότητας 82.100-dwt και κατασκευής 2009, "Stilianos K”, χωρητικότητας 55.600-dwt και κατασκευής 2010) και δύο product tankers ("Swift Winchester”, χωρητικότητας 46.100-dwt και κατασκευής 2009, "Swift Omaha”, κατασκευής 2010). Υπό την ιδιοκτησία της Tiptree, ο κ. Κασσελάκης παρέμεινε επικεφαλής της Tiptree Marine, της SwiftBulk και της SwiftTankers. Σύμφωνα με το Tradewinds, και τα δύο τάνκερς είχαν αγοραστεί από την ελληνική Oxygen Maritime Management, με τα ονόματα "Alpine Duke” και "Alpine Monique”.

Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Tiptree για τη χρήση 2018, γινόταν αναφορά σε μια επένδυση 50 εκατ. δολ. σε πλοία, που πραγματοποιήθηκε στο δεύτερο μισό του 2018, αλλά δεν δίνονταν λεπτομέρειες για τον αριθμό των πλοίων που αγοράστηκαν σε αυτό το διάστημα. Στην ετήσια έκθεση της Tiptree Inc για το 2020 ο στόλος της αποτιμάτο σε 83,03 εκατ. δολ.

Το 2022, ωστόσο, η Tiptree Marine πούλησε τα πλοία και αποχώρησε από την αγορά ξηρού φορτίου, αποκομίζοντας συνολικά 67,7 εκατ. δολάρια. Ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το "Stilianos K” πουλήθηκε έναντι 21,5 εκατ. δολ., ενώ το "Swift Omaha” φέρεται να πουλήθηκε έναντι 25 εκατ. δολ. στην United Overseas Group (Γεωργιόπουλος), η οποία το μετονόμασε σε "UOG Oslo”.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Tiptree για το 2022, τα κέρδη προ φόρων από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών διαμορφώθηκαν σε 49,8 εκατομμύρια δολάρια, από 11,6 εκατομμύρια δολάρια το 2021, με την αύξηση να οφείλεται στο κέρδος από την πώληση των πέντε πλοίων και στις κυκλικά υψηλές τιμές ναύλωσης δεξαμενόπλοιων ξηρού φορτίου και προϊόντων.

Όπως αναφέρεται στις καταστάσεις, η Tiptree Inc. κατέγραψε συνολικά έσοδα 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022, σημειώνοντας αύξηση 16,4% από το 2021, εν μέρει λόγω του κέρδους από την πώληση των πέντε πλοίων. Το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημίες 8,3 εκατ. δολ. (από κέρδη 38,1 εκατ. δολ. το 2021). Ο τομέας Tiptree Capital, στον οποίο περιλαμβάνεται και η Tiptree Marine, κατέγραψε το 2022 έσοδα 149 εκατ. δολ. (έναντι 216 εκατ. δολ. το 2021) και κέρδη προ φόρων 32,3 εκατ. δολ. (έναντι 45,6 εκατ.). Κατά τις ίδιες καταστάσεις, στο β’ τρίμηνο του 2022 ολοκληρώθηκε η πώληση των δύο εναπομεινάντων product tankers, έναντι 49,0 εκατ. δολ., ποσό που αντιστοιχεί σε κέρδος 13,6 εκατ. δολ. ή σε αύξηση 44% σε σύγκριση με τη λογιστική αξία του τρίτου τριμήνου του 2022. Τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις των bulkers και των tankers το 2022 ήταν 116,7 εκατ. δολ., ήτοι καθαρό κέρδος 34,8 εκατ. δολ.

Η σχέση με την A.M. Nomikos

Στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος έχει βρεθεί και η σχέση του κ. Κασσελάκη με τον εφοπλιστή Νομικό. Σύμφωνα με το βρετανικό μητρώο επιχειρήσεων, ο κ. Μάρκος Νομικός εμφανίζεται ως director στη διοίκηση της βρετανικής Swiftbulk Holding Co. Limited, με την ένδειξη "Active” (σ.σ. Ενεργός). Ως director εμφανίζεται και ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης, με την ένδειξη "Resigned” (Παραιτηθείς). Ο κ. Κασσελάκης παραιτήθηκε από την θέση του στην Swiftbulk Holding Co. Limited στις 20 Μαρτίου 2023.

Την ίδια ώρα, εκτός από την Tiptree Marine, που εμφανίζεται ως ο βασικός μέτοχος, ποσοστό στην Swiftbulk Holding Co. Limited κατέχει και η AMN Unimar, η οποία φαίνεται να συνδέεται με την A.M. Nomikos.

Βάσει δημοσιευμάτων, οι κ.κ. Νομικός και Κασσελάκης συνδέονται ακόμη και με συγγενική σχέση. Σύμφωνα με τα όσα έχει πει ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης, ο Όμιλος A.M. Nomikos είχε μόνο μια μικρή επένδυση στα φορτηγά καράβια και όχι στον δικό του επενδυτικό όμιλο.

Πηγή επιβεβαίωσε στο Capital.gr ότι η A.M. Nomikos είχε όντως συνεργασία με την Swiftbulk όσο ήταν διευθύνων σύμβουλος ο κ. Κασσελάκης, με τον ελληνικό ναυτιλιακό όμιλο να διαχειρίζεται τα τρία φορτηγά πλοία. Η συνεργασία διήρκησε από το 2018 έως το 2022 (σ.σ. χρονιά κατά την οποία εξάλλου πουλήθηκαν και τα πλοία).

Τα νομικά προβλήματα

Το Tradewinds αναφέρει πως, αν και επιτυχημένες, οι τρεις εταιρείες του κ. Κασσελάκη (Tiptree Marine, Swiftbulk και SwiftTanker) δεν γλίτωσαν από περίεργα προβλήματα νομικής φύσης, που έχουν συχνά να αντιμετωπίσουν οι επενδυτές στον χώρο της ναυτιλίας, όπως οι απαιτήσεις αποζημιώσεων εκ μέρους επενδυτικών τραπεζιτών και μια εμπλοκή σε μια υπόθεση ρύπανσης σε λιμάνι του Τέξας, που έφερε την Tiptree αντιμέτωπη με τη V. Ships Norway, διαχειρίστρια των τάνκερς.

Ο διευθυντής της Silver Leaf Partners, Fyzul Khan, έκανε αγωγή για λογαριασμό της εταιρείας, ισχυριζόμενος ότι η πρώην συνεργάτης της εταιρείας Kathleen Lauster είχε αναλάβει να υλοποιήσει πολλές εργασίες για τον κ. Κασσελάκη και έλαβε μόνο 2.000 δολάρια ως αποζημίωση. Αν και οι αρχικές αξιώσεις της Silver Leaf ήταν στα 22 εκατ. δολάρια, αργότερα η εταιρεία μείωσε την απαίτηση σε 4 εκατ. δολάρια, απέσυρε τις κατηγορίες για απάτη και αντικατέστησε τον Khan με εξωτερικό νομικό σύμβουλο. Τελικά η δικαστική διαμάχη είχε αίσιο τέλος για την Swiftbulk, όταν και η τελευταία αγωγή της Silver Leaf απορρίφθηκε μετά από απόφαση δικαστηρίου της Νέας Υόρκης.

Το ”παραδικαστικό κύκλωμα” και η οικονομική καταστροφή

Σύμφωνα και πάλι με το Tradewinds, στην εταιρική ομπρέλα της Tiptree ενσωματώθηκε και η Philadelphia Coatings (PhilaCoatings), που φαίνεται πως ιδρύθηκε από τον πατέρα του κ. Κασσελάκη, Θεόδωρο Κασελάκη, και στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν επίσης CEO.

H PhilaCoatings είναι μια εταιρεία χρωμάτων και προστατευτικών επικαλύψεων για τον ναυτιλιακό τομέα. Διαθέτει δίκτυο παραγωγής και διανομής στην Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, σε περισσότερες από 50 χώρες. Έδρα της είναι οι ΗΠΑ, ωστόσο η εταιρεία διαθέτει γραφεία και στην Αθήνα. Το Capital.gr επικοινώνησε τόσο με την PhilaCoatings όσο και με την Tiptree, αλλά, δυστυχώς δεν κατέστη εφικτό να αποσπάσει κάποιο σχόλιο.

Η ενασχόληση του κ. Θεόδωρου Κασσελάκη με τον κλάδο των ναυτιλιακών χρωμάτων έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, ο Θεόδωρος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1949 στον Σκινέ, ολοκλήρωσε το Γυμνάσιο Χανίων, εισήχθη στη Γεωπονική Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη Γαλλία στον τομέα του κρασιού. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1977 και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής και εμπορίας ναυτιλιακών χρωμάτων και επιχρισμάτων.

Συγκεκριμένα, ο Θεόδωρος Κασσελάκης ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της CASCO ΑΒΕΕ, εταιρεία που ασχολείτο με τον εφοδιασμό χρωμάτων και υλικών για τον επιχρωματισμό πλοίων. Η εταιρεία, ωστόσο, έμπλεξε σε δικαστικές περιπέτειες -περιπέτειες που, σύμφωνα με τον Στέφανο Κασσελάκη- οδήγησαν στην οικονομική καταστροφή της οικογένειάς του και στην αναγκαστική μετανάστευση στις ΗΠΑ.

"Το παραδικαστικό κύκλωμα χτύπησε τους γονείς μου και τους πήρε ό,τι είχαν και δεν είχαν. Έτσι, στα 14 μου βρέθηκα μόνος μου στην Αμερική. Όχι για πολυτέλεια. Από ανάγκη”, αναφέρει ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης στο βίντεο όπου ανακοινώνει την υποψηφιότητά του. Δεν αναφέρει, ωστόσο, τι ακριβώς συνέβη. "Δεν έχω υποχρέωση να δώσω περισσότερα στοιχεία”, θα πει αργότερα σε συνέντευξή του στο "Kontra”.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου (Απόφαση 330/2011 – Ε’ ΠΟΙΝΙΚΕΣ), που είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, γίνεται λόγος για εμπλοκή ενός "Σ. Κ.”, υιού του "Θ.Κ.”. Είναι παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για απάτη, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 ευρώ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος στην ουσία ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται:

"Ειδικότερα προέκυψε ότι: 1) στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2003 ο Θ. Κ. με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εγκαλούσας Ανώνυμης Εταιρίας "CASCO ΑΒΕΕ" με αντικείμενο εργασιών την παραγωγή και εμπορία ναυτιλιακών χρωμάτων και επιχρισμάτων (ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας "WISDOM CONSULTANS S.A." η οποία είχε την Προεδρία του Δ.Σ. της CASCO ΑΒΕΕ, κατόπιν συναπόφασης και από κοινού δρώντας με το Σ. Κ., υιό του ως μέτοχο της εγκαλούσας κατά ποσοστό 10,14% και αποκλειστικό μέτοχο της εταιρίας "PROTOCRAFT TRADING LIMITED" που μετείχε ως μέλος του Δ.Σ της εγκαλούσας και εκπροσωπείτο από το Γ. Λ. και το μη ασκήσαντα έφεση κατηγορούμενο Δ. Α. ως εκπρόσωπός του, της επίσης μέλους του Δ.Σ της εγκαλούσας εταιρίας "INVESTIA HOLDINGS S.A." παρέστησαν ψευδώς στον εγκαλούντα Μ. Β. που ήταν μέτοχος της πρώτης εγκαλούσας "CASCO ΑΒΕΕ" δια της εταιρίας "V κ ΑΑ CONSULTANS LIMITED" σε ποσοστό 50%, ότι η "CASCO ΑΒΕΕ" είχε ήδη οφειλή 165.000 δολλαρίων ΗΠΑ (περίπου 162.000 ευρώ) σε προμηθευτή της που της είχε πωλήσει επί πιστώσει χρώματα, ότι είχε συμφωνήσει την πώληση χρωμάτων σε νέο πελάτη-πλοιοκτήτη, ώστε έπρεπε να πληρωθεί αμέσως ο προμηθευτής, προκειμένου να πωλήσει στην εγκαλούσα πρώτες ύλες που θα ήταν απαραίτητες για να κατασκευασθούν τα χρώματα τα οποία είχαν δήθεν συμφωνηθεί για να πωληθούν στο νέο πελάτη πλοιοκτήτη. Η αλήθεια όμως την οποίαν οι κατηγορούμενοι γνώριζαν καλώς ήταν ότι αφενός δεν υπήρχε τέτοια οφειλή σε προμηθευτή και αφετέρου ότι ουδέποτε είχε κλεισθεί τέτοια συμφωνία πώλησης χρωμάτων. Με τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις έπεισαν τον εγκαλούντα Μ. Β. και κατέβαλε στον Θ. Κ. το ανωτέρω χρηματικό ποσό, με την παρουσία του Δ. Α., που είχε την ιδιότητα του ταμία της εγκαλούσας εταιρίας, ενώ όλα τα παραπάνω επιβεβαίωσε και ο Σ. Κ. και έτσι με τον τρόπο αυτό απεκόμισε ο Θ. Κ. παράνομο περιουσιακό όφελος 165.000 δολ. ΗΠΑ, 162.000 ευρώ περίπου, με αντίστοιχη ζημιά της περιουσίας του Μ. Β. καθώς ο πρώτος ενσωμάτωσε αυτό στην περιουσία του. 2) Στην Αθήνα στις 13-2-2003 οι ίδιοι ανωτέρω εκκαλούντες-κατηγορούμενοι και ο μη ασκήσας έφεση Δ. Α. ενεργώντας από κοινού με τις ίδιες ανωτέρω ιδιότητες ο καθένας διαβεβαίωσαν ψευδώς τον εγκαλούντα Μ. Β. ότι η πρώτη εγκαλούσα "CASCO ΑΒΕΕ" είχε οφειλές σε δύο μεγαλοπρομηθευτές της ύψους 800.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ο πρώτος είχε συμβληθεί για λογαριασμό της "CASCO ΑΒΕΕ" και ότι είχε εξασφαλίσει πωλήσεις μεγάλης αξίας ποσοτήτων χρωμάτων σε πανίσχυρους παράγοντες της ναυτιλίας, Έλληνες και ξένους, οπότε υπήρχε άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της εταιρίας για την εξόφληση των δύο αυτών προμηθευτών, οι οποίοι θα προμήθευαν την εταιρία τις αναγκαίες ποσότητες χρωμάτων μόνο με την πλήρη εξόφληση του χρέους τους. Με τον τρόπο δε αυτό η εγκαλούσα εταιρία θα προέβαινε στην αγορά των αναγκαίων πρώτων υλών και θα αύξανε την παραγωγή της. Προς ενίσχυση των παραπάνω ψευδών παραστάσεων και κάμψη των αμφιβολιών του εγκαλούντα Μ. Β. οι κατηγορούμενοι επέδειξαν προς αυτόν μια ψευδή λογιστική αποτύπωση (ισοζύγιο) της "CASCO ΑΒΕΕ" την οποία έφερε ο Δ. Α. από την οποία φαινόταν ότι αυτή όφειλε σε δύο προμηθευτές της το ποσό των 800.000 ευρώ. Με τις ψευδείς αυτές παραστάσεις ο εγκαλών πείστηκε και κατέβαλε στις 21-2-2003 ως δάνειο το ποσό των 600.000 ευρώ για την πρώτη εγκαλούσα εταιρία, το οποίο εισέπραξε και έλαβε στην κατοχή του ο Θ. Κ. με την παρουσία και των δύο άλλων κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η είσπραξη του με το από 21-2-2003 πρακτικό του Δ.Σ. της εγκαλούσας εταιρίας το οποίο υπογράφεται από τον πρώτο εκκαλούντα Θ. Κ. ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εγκαλούσας εταιρίας "CASCO INTERNATIONAL ΑΒΕΕ" που ασκούσε το μέλος του Δ.Σ αυτής "WISDOM CONSULTANS S.A." την οποία ο ανωτέρω αντιπροσώπευε καθώς και τους Δ. Α. και Γ. Λ. ως αντιπροσώπους των δύο άλλων μελών του Δ.Σ. της εγκαλούσας εταιριών "INVESTIA HOLDINGS S.A." και "PROTOCRAFT TRADING LIMITED" αντίστοιχα. (…)”.

Γιατί, όμως, ο κ. Κασσελάκης κάνει αναφορά στο "παραδικαστικό κύκλωμα”; Δικηγόρος -συνέταιρος του πατέρα του υποψήφιου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να είχε σχέσεις με το "παραδικαστικό κύκλωμα” που είχε δημιουργηθεί το 2005, ωστόσο αυτό δεν αποδείχτηκε ποτέ. Πάντως, ο κ. Κασσελάκης φαίνεται πως αθωώθηκε τελικά το 2015.

Οι υποτροφίες, η Goldman Sachs και ο Μπάιντεν

Εκτός από το επιχειρηματικό background του κ. Κασσελάκη, απορίες έχουν δημιουργηθεί και γύρω από άλλες πτυχές του -σίγουρα πλούσιου- βιογραφικού του.

Πριν φύγει για την Αμερική, ο κ. Κασσελάκης φοιτούσε στο Κολέγιο Αθηνών. Όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του (όπως αυτό έχει ανεβεί στο site του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την υποψηφιότητα του κ. Κασσελάκη στις εκλογές του 2023), γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό "Αρχιμήδη” της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο κ. Κασσελάκης εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, χάρη σε υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια (University of Pennsylvania-UPENN) και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Την ίδια εποχή, πάντως, φαίνεται πως η μητέρα του κ. Κασσελάκη εντάχθηκε στο προσωπικό του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Σήμερα, η κα Ευαγγελία Κασσελάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια Κλινικής Αποκατασταστικής Οδοντιατρικής στο εν λόγω πανεπιστήμιο.

Από το 2009 και μέχρι το 2014, ο κ. Κασσελάκης εργάστηκε στην Goldman Sachs, όπου ασχολήθηκε με τον κλάδο των εμπορευμάτων. "Είδα από κοντά τι είναι Κεφάλαιο. Το να αγοράζεις τον κόπο του άλλου στα φτηνά. Γι’ αυτό και άφησα αυτήν τη δουλειά”, λέει ο κ. Κασσελάκης στο βίντεό του. Παράλληλα με τις σπουδές του, εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Τζο Μπάιντεν για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008.Ο ίδιος επιμένει στο "εθελοντικά”: "Ήμουν απλά εθελοντής που έτυχε να ‘ανεβώ’ στο κομμάτι της οργάνωσης, δεν ήμουν στρατηγικό στέλεχος”, είπε σε συνέντευξή του.

Το 2023, προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ και αποδέχθηκε μια μη εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Eπικρατείας. Ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης, ερωτηθείς για ποιον λόγο αποφάσισε να αφήσει μια τόσο επιτυχημένη καριέρα και να ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα, είπε σε συνέντευξή του ότι "πονάει τον τόπο του”. "Μεγάλωσα εδώ και όταν έφυγα διατήρησα σχέσεις με την πατρίδα μου (…) Έχω μια ευκαιρία να προσφέρω. Μου δίνει αυτοπραγμάτωση η αντίδραση του κόσμου”.

Ο Στέφανος Κασσελάκης -σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στον ίδιο- δείχνει όντως να αγαπάει πολύ την Ελλάδα, ενώ όσο ζούσε στην Αμερική ερχόταν συνέχεια στα Χανιά για διακοπές. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά η πηγή, "ο ελληνικός πολιτισμός τον κάνει περήφανο. Η ελληνική γη τού μιλάει, την αισθάνεται δική του...”.

Πηγή: capital.gr / thetoc.gr