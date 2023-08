Πώς ο Κασσελάκης αλλάζει την κούρσα διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ

Το ρευστό τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και η θερινή ραστώνη των τεσσάρων υποψηφίων που ως τώρα με ολίγον εσωτερικούς όρους – διεξήγαγαν την καμπάνια τους- διεκόπη με την άφιξη ενός new kid on the block στην συριζαϊκή πολυκατοικία

Με μπαράζ βίντεο – δια χειρός Νίκου Σούλη – και με δημόσιες παρεμβάσεις που πύκνωσαν το τελευταίο διάστημα, ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε τελικά την υποψηφιότητά του με μια σύνοψή της ζωής και των ιδεών του και απόψε Τρίτη προχωρά σε μια πρώτη συζήτηση με το κοινό στα Χανιά – γενέτειρά του. Το ρευστό τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και η θερινή ραστώνη των τεσσάρων υποψηφίων που ως τώρα με ολίγον εσωτερικούς όρους – διεξήγαγαν την καμπάνια τους- διεκόπη με την άφιξη ενός new kid on the block στην συριζαϊκή πολυκατοικία. Από την 9η (μη εκλόγιμη) θέση του ψηφοδέλτιου Επικρατείας στις εθνικές κάλπες που προηγήθηκαν και από την συμμετοχή του στον Εκλογικό Αγώνα με απόφαση Τσίπρα τότε (και το προξενιό Πολάκη που τον ήξερε και τον έφερε στον Τομέα Δαφάνειας), ο Κασσελάκης είναι επίσημα πλέον ο πέμπτος άνθρωπος που διεκδικεί την προεδρία του κόμματος. Οι ως τώρα αντιδράσεις εντός ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνονται από την σκληρή επίθεση στον νέο ελληνοαμερικάνο με όρους βαθέως κόμματος, μέχρι την θετική υποδοχή της υποψηφιότητάς του. Σχετικά άρθρα

Στέφανος Κασσελάκης: Ποιος είναι ο 35χρονος εφοπλιστής που διεκδικεί την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Στο Διαρκές Συνέδριο του Σαββάτου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, απόντος Τσίπρα, ο Κασσελάκης όπως και οι υπόλοιποι τέσσερις θα κάνουν μια συνολική δημόσια τοποθέτηση για το πώς φαντάζονται τον νέο ΣΥΡΙΖΑ, το πολιτικό σκηνικό, την θέση τους σε αυτό. Τα παλιά ρεύματα του κόμματος τηρούν στάση αναμονής με εξαίρεση κάποια στελέχη που ήδη έχουν κάνει λόγο για «μεταδημοκρατία» ή και «μεταπολιτική» λόγω των προτάσεων ή και του τρόπου που ο Κασσελάκης μεταπήδησε στο κομματικό σκηνικό αξιοποιώντας βέβαια το όλο καταστατικό και οργανωτικό κεκτημένο που εισήγαγε στον εν λόγω χώρο ο Τσίπρας με την εκλογή του Πρόεδρου απ’ την βάση. Οι τέσσερις υποψήφιοι κινούνται ως τώρα προσεχτικά σε σχέση με τον Κασσελάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί στρατηγική ουδετερότητας στην κούρσα και όπως όλα δείχνουν δεν θα παραστεί στο Διαρκές Συνέδριο- ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο και παρά την βελούδινη πίεση παλιών όπως ο Δ. Παπαδημούλης. Η βάση του κόμματος είναι χωρισμένη σε κομμάτια. Για κάποιους απλώς επικράτησε η παλιά κομματικότητα, έχουν ήδη τα βέλη έτοιμα στον «αμερικάνο φίλο», βλέπουν συνολική μετατόπιση του χώρου στο μη πολιτικό πεδίο, κάνουν συγκρίσεις με την μετάλλαξη του Ιταλικού ΚΚ. Κάποιοι πάλι, βλέπουν θετικά τον νέο μουσαφίρη, κάνουν την παραδοχή πως έλαβε ενδιαφέρον μια ολίγον εσωτερική διαδικασία όπως η εκλογή νέου Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρούν πως ο Κασσελάκης γονιμοποίησε μια κουβέντα έστω και με όρους Δημοκρατικών στις ΗΠΑ. Τα πιόνια τοποθετούνται στην σκακιέρα και υπάρχουν και πρώτες στηρίξεις στον Κασσελάκη, όπως από τον βουλευτή Κιλκίς και γιατρό Πέτρο Παππά αλλά και από τον Παύλο Πολάκη που δεν διατηρεί αμελητέο αριθμητικά κοινό. Η βάση των πασοκογενών που μοιράζεται στα τρία (σε Αχτσιόγλου, κυρίως σε Παππά και ένα μικρότερο μέρος σε Τζουμάκα), θα έχει ενδιαφέρον πώς θα επανατοποθετηθεί κα αν βλέπει τον νέο υποψήφιο ως διεμβολισμό της παλιάς κλειστής επετηρίδας του χώρου. Πηγή: in.gr