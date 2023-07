Ελλάδα: Μεγάλες διαστάσεις στα πύρινα μέτωπα Δυτικής Αττικής και Λουτρακίου - Ανεξέλεγκτες οι πυρκαγιές

Εστάλη μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της Νέας Ζωής Κανδηλίου και τη Λεωφόρο Καταδρομών, προκειμένου να εκκενώσουν προς τα Μέγαρα.

Καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον και στις περιουσίες προκαλούν οι πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίνε ανεξέλεγκτα, σε Δυτική Αττική και Λουτράκι. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές, που είναι αντιμέτωποι με συνεχείς αναζωπυρώσεις, και αλλαγές κατεύθυνσης του ανέμου. Δύο από τις σχεδόν 50 εστιες σε Δυτική Αττική και Λουτράκι έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Πυκνός καπνός έχει καλύψει τη Νέα Πέραμο, στα Μέγαρα. Η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια. Είναι μία άνιση μάχη, καθώς αλλάζει συνεχώς η φορά του ανέμου.

Στο πεδίο βολής Κανδήλι το μέτωπο της φωτιάς μεγαλώνει συνεχώς, καθώς οι άνεμοι δυναμώνουν, ενώ από τις 12.00 αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυσή τους. Γι αυτόν τον λόγο οι Αρχές με μπουλντόζα κάνουν διάνοιξη δρόμων και αντιπυρικες ζώνες ώστε να μπορούν τα πυροσβεστικά να φτάσουν κοντά στις εστίες φωτιάς.

Μάλιστα, εστάλη και μήνυμα από το 112 σε κατοίκους της Νέας Ζωής Κανδηλίου και τη Λεωφόρο Καταδρομών, προκειμένου να εκκενώσουν προς τα Μέγαρα.

epa10753864 A firefighter operates during a wildfire at Aghios Charalambos area in Loutraki, Corinth, Greece, 18 July 2023. The Fire Brigade recommended the precautionary evacuation of the settlements Aghios Charalambos and Panorama in Loutraki. The fire front was burning over the Kallithea location and moving south-southeast above the Athens-Corinth national highway. EPA/VASILIS PSOMAS

Βορειοδυτικά, η εικόνα είναι πιο δύσκολη λόγω ανέμων και ιδιαίτερα στην Αγία Σωτήρα και την Οινόη. Ωστόσο, οι φλόγες δεν έχουν περάσει στους οικισμούς. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι εμποδίζουν όμως τα εναέρια μέσα να προσεγγίσουν, ενώ λόγω πτώσεων δέντρων είναι δύσκολη η προσέγγιση και από τα πεζοπόρα τμήματα. Το καλό είναι ότι υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες οι οποίες εκτιμάται ότι μέσα στην ημέρα θα μπορέσουν να ελεγχθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμία μεγάλη αναζωπύρωση.

Παράλληλα, κινδύνεψε η κατασκήνωση Μελετάκη, η οποία όμως σώθηκε με την άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Με το πρώτο φως της ημέρας από αέρος επιχειρούν πέντε αεροσκάφη, επτά ελικόπτερα και ένα συντονιστικό.

Καναντέρ επιχειρεί στην κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους, Λουτρακίου, Τρίτη 18 Ιουλίου 2023. Νέες αναζωπυρώσεις, στις περιοχές του Αγίου Χαραλάμπους και του Πανοράματος, Λουτρακίου, αντιμετωπίζουν οι ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, οι εστίες της φωτιάς παίρνουν διαστάσεις, με αποτέλεσμα να φθάνουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν συνεχώς να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια. Οι κάτοικοι προσπαθούν να γλιτώσουν τόσο οι ίδιοι όσο και τα ζώα τους. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

Αναζωπυρώσεις υπάρχουν και στη Στεφάνη Δερβενοχωρίων, όπως και στη Μάνδρα.

Στο Λουτράκι το πύρινο μέτωπο κινείται η ανατολικά του Αγίου Χαραλάμπους αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύουν τα διηλιστήρια, ούτε και η μονάδα βιοντίζελ που βρίσκεται κοντά. Δόθηκε άλλωστε μεγάλη μάχη τη νύχτα για να αποτραπούν τα χειρότερα. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα 500 μέτρα από την Εθνική Οδό.

Μικρές αναζωπυρώσεις υπάρχουν στο Πανόραμα, αλλά δεν φαίνεται να προκαλούν μεγάλο προβληματισμό καθώς τέσσερα αεροσκάφη, δύο ελικόπτερα και ένα συντονιστικό, ενισχύουν το έργο των πυροσβεστών.

epa10754201 Firefighters battle blazes during a wildfire near the town of Madra, northwest of Attica region, Greece, 18 July 2023. There are still active fires in Dervenochoria, in spite of the intervention of water-bombing aircraft according to government sources. A message was sent to people in Attica and the wider area around Dervenochoria via the emergency number 112, instructing them to stay indoors and close their doors and windows due to the ongoing wildfire. EPA/KOSTAS TSIRONIS

Από την άλλη πλευρά του Περάματος το πύρινο μέτωπο μετακινείται προς την περιοχή των Ισθμίων και συγκεκριμένα προς τον οικισμό του Αγίου Δημητρίου. Οι προσπαθειες να μην πλησιάσει η φωτια στα διυληστήρια Κορίνθου και σε μονάδα παραγωγής βιοντίζελ στην ευρύτερη περιοχή συνεχίζονται και σήμερα. Υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις και η ένταση του ανέμου βαίνει αυξανόμενη.

Υπενθυμίζεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για έξι μήνες, κηρύχθηκε ο δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

epa10754383 A firefighting aircraft drops water to extinguish a wildfire at Aghios Charalambos area in Loutraki, Corinth, Greece, 18 July 2023. The Fire Brigade recommended the precautionary evacuation of the settlements Aghios Charalambos and Panorama in Loutraki. The fire front was burning over the Kallithea location and moving south-southeast above the Athens-Corinth national highway. EPA/VASILIS PSOMAS

Αποκαταστάθηκε πάντως η κυκλοφορία των οχημάτων στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από τον κόμβο της Επιδαύρου μέχρι τον κόμβο των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα. Επιπλέον, στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου από τον κόμβο των Αγίων Θεοδώρων μέχρι τον κόμβο της Επιδαύρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Κόρινθο η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από την αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή.

Στην Ρόδο διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη φωτιά ανάμεσα στα χωριά Απόλλωνα και Λάερμα, όπου καίγεται δάσος. Καίει αναξέλεγκτη η φωτιά, ευτυχώς όμως χωρίς να απειλούνται οικισμοί

Τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντικές ομάδες, καθώς και μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Από την πλευρά της Πυροσβεστικής επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα.

Πηγή: ertnews.gr