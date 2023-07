Ελλάδα/Πυρκαγιές: Καλύτερη η εικόνα στα μέτωπα - Οριοθετήθηκε στο Λουτράκι

Καλύτερη φαίνεται να είναι, σύμφωνα με ενημέρωση από την κυβέρνηση, η εικόνα από τις πυρκαγιές, στα μεγαλύτερα μέτωπα, τα οποία είναι στον Κουβαρά-Κερατέα, στα Δερβενοχώρια, στο Λουτράκι, ενώ έχω οριοθετηθεί η φωτιά στο Λουτράκι.

Αναλυτικά:

Καλύτερη, σαφώς, είναι η εικόνα σε Κουβαρά-Κερατέα και μετά τις πρώτες εναέριες ρίψεις. Πρόβλημα υπάρχει λίγο βόρεια προς Καλύβια όπου τώρα γίνονται εναέριες ρίψεις. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο περιμετρικά (Λαγονήσι, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος, Κουβαράς). Υπάρχουν μικροεστίες, ιδιαίτερα στη Φέριζα και στα Καλύβια. Οι επίγειες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί, επιχειρούσαν όλη τη νύχτα και συνεχίζουν να επιχειρούν σε όλη την περίμετρο. Με το πρώτο φως επιχειρούν 2 Ε/Π ΑΒ-214 και ένα Ε/Π S-64.

Καλύτερη, επίσης, είναι η εικόνα στο Λουτράκι, είναι καλή στο δυτικό μέτωπο, έχει οριοθετηθεί νότια στην ΕΟ Αθηνών-Πατρών, ενώ υπάρχει ενεργό κομμάτι βόρεια της Καλλιθέας, όπου έγινε η κυρία προσπάθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας και συνεχίζεται. Με το πρώτο φως επιχειρούν ένα ΑΒ-214, 2 CL-415 και 3 τράκτορες στο πρώτο κυμα, ενώ θα ακολουθήσουν ένα ΑΒ-214, 2 CL-415 και 2 CL-215.

epa10752147 A firefighter battles to save a house during a wildfire at Kallithea area, in Loutraki, Corinth, Greece, 17 July 2023. The fire has started due to unknown causes in a forest in Loutraki's Kallithea location according to firefighters. Summer camps near the raging fire front at Kallithea, Loutraki, are being evacuated, Loutraki Mayor Giorgos Gionis told Athens-Macedonian News Agency (ANA-MPA) on 17 July.The children are being transferred by bus to a safe spot in Loutraki. EPA/VASSILIS PSOMAS

Ενεργά μέτωπα στα Δερβενοχώρια παρά τις πρωινές εναέριες ρίψεις.

Το βράδυ είχε εξαπλωθεί το μέτωπο πολύ γρήγορα σε αμιγώς δασική περιοχή. Κινήθηκε γρήγορα και τη νύχτα, πέρασε το κανάλι του Μόρνου και έφτασε στα εργοστάσια ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ. Τελικά αναχαιτίστηκε βόρεια από το λατομείο Κεραμύδια. Η προσπάθεια συνεχίστηκε τη νύχτα και εστιάστηκε για να μην ανοίξει πλευρικά και ιδιαίτερα ανατολικά προς Πάρνηθα. Με το πρώτο φως επιχειρούν ένα S-64, 2 CL-415, 2 CL-215 και 2 Air Tractors στο πρώτο κύμα και 3 S-64 στο δεύτερο.

epa10752167 Flames are seen in a house yard during a wildfire in Lagonisi area, in Attica, Greece 17 July 2023. Firefighting forces are battling a blaze that broke out in the Kouvaras area in Attica, while a warning was sent via the emergency number 112 to evacuate several settlements in southeast Attica. A force of 55 firefighters and 20 fire engines, two units on foot and 31 Romanian firefighters with five water tankers have been deployed to put out the fire, assisted by six fire-fighting aircraft and four helicopters from the air. EPA/ORESTIS PANAGIOTOU