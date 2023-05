Η απάντηση του πατέρα του Τσιτσιπά για τις ύβρεις του γιου του προς την μητέρα του

Διαδικτυακό κομφούζιο έφερε ξανά, ξέσπασμα του Στέφανου Τσιτσιπά, με στόχο αυτή τη φορά τη μητέρα του, την ώρα της σκληρής αναμέτρησής του με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Open Rome. Ο Τσιτσιπάς νευρίασε με τη μητέρα του, η οποία στη διάρκεια του παιχνιδιού τού μιλούσε στα ρώσικα δηλαδή τη γλώσσα του αντίπαλου του.

Εκείνος γύρισε και της είπε: «Μη μιλάς στα ρώσικα. Μίλα στα ελληνικά. Στα ρώσικα μη μιλάς. Μάνα σερβίρω και μιλάς στα ρώσικα. Φύγε από το γήπεδο καλύτερα μη μιλάς στα ρώσικα. Μ@@@@@σμένη είσαι τελείως; Δεν μπορώ να καταλάβω τι περνάει από το μυαλό σου. Μιλάει στη δική της γλώσσα. Αν έχεις το Θέο σου;».

Ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σχετικά με τη viral αντίδραση του γιου του.

Μιλώντας στο «Mega Καλημέρα» ο ίδιος είπε:

«Το ατυχές συμβάν που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δεν είναι τίποτα, παρά μόνο μια ένταση μεταξύ μητέρας και γιου. Η μητέρα του λειτούργησε με το αίσθημα της μάνας και προσπάθησε να βοηθήσει το παιδί της. Ο Στέφανος ήθελε να δείξει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει μόνος του στον αγώνα χωρίς την υποστήριξη της μητέρας του, γιατί δεν ήθελε να δείξει ευαίσθητες πτυχές του στον αντίπαλο».

«Λάθος πρότυπο για τη νέα γενιά» - Το Twitter για το «είσαι «μ@@@μενη»;» του Τσιτσιπά στη μητέρα του

Αμέσως μετά τον έντονο διαπληκτισμό ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τη μητέρα του τα σχόλια στο Twitter πήραν «φωτιά».

always with you Stefane , both the good days and the bad ❤️. I am very proud of you . let's continue ❤️ @steftsitsipas ❤️. Σ αγαπάμε και όλη η Ελλάδα είναι μαζί σου σε κάθε ματς σου από την αρχή μέχρι το τέλος #tsitsipas pic.twitter.com/9QCRPCLMty

«Τι συμβαίνει συνεχώς με την οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά. Είναι οι κατάρες των γενεών που πρέπει πρώτα να σπάσει για να μεγαλουργήσει. Μια τυπική ελληνική τραγωδία. Αφήστε τον. Βρες το μεγαλείο σου», αναφέρει κάποιος στο tweet του.

What’s happening constantly with @steftsitsipas family, is the generational curses he must break first in order to become great. A typical greek youth tragedy. Leave them. Find your greatness. #tsitsipasmedvedev #atp1000 #tsitsipas

«Λατρεύω τον Τσιτσιπά, αλλά προφανώς μόλις είπε στην οικογένειά του στα ελληνικά, ότι η μαμά του πρέπει να φύγει από το γήπεδο γιατί μιλούσε στα ρωσικά μπροστά στον Μεντβέντεφ. Υπάρχει ένα ανησυχητικό επίπεδο μισογυνισμού . Πολύ συχνά οι γυναίκες δέχονται το μεγαλύτερο βάρος», έγραψε ένας άλλος.

I love #Tsitsipas but apparently he's just told his family in Greek, that his mum needs to leave the stadium because she's been speaking in Russian in front of #Medvedev. There is a disturbing level of misogyny in the men's game. It's too often the women who get the brunt of it