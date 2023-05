Ο Νίκος Κοτζιάς εξηγεί τι «κρύβει» το τεσσάρι που έδωσε η Ελλάδα στην Κύπρο στην eurovision

Τι κρύβει το 4άρι που έδωσε η Ελλάδα στην Κύπρο στην eurovision;

Σφοδρές αντιδράσεις και πολλά ερωτήματα ξεσήκωσε το τεσσάρι που έλαβε η Κύπρος από την Ελλάδα στη Eurovision, ενώ την ίδια στιγμή έδωσε το κρίσιμο 12άρι στο Βέλγιο.

Απάντηση στα αμέτρητα «γιατί» έδωσε ο Νίκος Κοτζιάς.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της κίνησης «Πράττω» έκανε λόγο για προσπάθεια του «κυρίαρχου συστήματος ώστε να αποξενωθεί η ελληνική κοινωνία από την Μεγαλόνησο και το Κυπριακό, ώστε να προωθηθούν τα απορριπτέα σχέδιά τους».

Αναλυτικά έγραψε: «Το τεσσάρι στην Κύπρο στην eurovision, δεν είναι το πρόβλημα, αλλά το αποτέλεσμα, ένα ακόμα δείγμα, της προσπάθειας που κάνουν πολλές πλευρές του κυρίαρχου συστήματος να αποξενωθεί η ελληνική κοινωνία απο την Μεγαλόνησο και το Κυπριακό, ώστε να προωθηθούν τα απορριπτέα σχέδια τους».

Eurovision 2023: Η αντίδραση των παρουσιαστών του ΡΙΚ όταν η Ελλάδα έδωσε 4άρι στην Κύπρο – “Πολύ κράτησε”

Οι τηλεθεατές της Κύπρου παρακολούθησαν τον τελικό της Eurovision μέσα από την συχνότητα του ΡΙΚ, με παρουσιαστές την Μελίνα Καραγεωργίου και τον Αλέξανδρο Ταραμουντά.

Κι ενώ ο Φώτης Σεργουλόπουλος έδωσε την βαθμολογία των επιτροπών της Ελλάδας, οι δύο παρουσιαστές σχολίασαν το 4αρι που έλαβε η Κύπρος από τη χώρα μας.

Ακολουθεί ο διάλογος μεταξύ των δύο παρουσιαστών:

Α.Τ: Ο Φώτης Σεργουλόπουλος είναι έτοιμος να χαρίσει ένα 12αρι…

M.K: Όχι στην Κύπρο πάντως, η Κύπρος έχει πάρει 4 βαθμούς από την κριτική επιτροπή της Ελλάδας.

Α.Τ: Μάλιστα…

M.K: Τους δίνει συγχαρητήρια με την πιο γνωστή νότα από το συρτάκι στο Βέλγιο ενώ η 5μελης κριτική επιτροπή στην Ελλάδα έδωσε 4 βαθμούς στην Κύπρο.

Α.Τ: Thank you next, πάμε στην επόμενη και πολύ κράτησε.

M.Κ: Θυμίζουμε ότι είναι 5 άνθρωποι σε κάθε χώρα που ψηφίζουν και αυτό ίσως να φέρνει κάποτε απρόβλεπτα αποτελέσματα.

Πηγή: koutipandoras.gr