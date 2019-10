ΕΚΤΑΚΤΟ: Κατάπαυση του πυρός συμφώνησαν Πενς – Έρντογαν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε μια συμφωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για μια εκεχειρία διάρκειας 5 ημερών στη βορειοανατολική Συρία. Όπως εξήγησε, η Τουρκία θα παύσει για 120 ώρες τη στρατιωτική της επιχείρηση ώστε να επιτρέψει την απόσυρση των δυνάμεων της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG.

Όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις αναστέλλονται, τόνισε, διευκρινίζοντας πως η στρατιωτική επιχείρηση θα τερματιστεί όταν η απόσυρση ολοκληρωθεί.

Με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για “σπουδαία νέα που προκύπτουν από την Τουρκία”, έπειτα από τις συνομιλίες Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ερντογάν, λέγοντας πως “Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν”.

This is a great day for civilization. I am proud of the United States for sticking by me in following a necessary, but somewhat unconventional, path. People have been trying to make this “Deal” for many years. Millions of lives will be saved. Congratulations to ALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019