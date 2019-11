ΔΝΤ: Πόσο ανθεκτικό είναι το χρηματοπιστωτικό απέναντι στην… κλιματική αλλαγή;

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός και οι πληγές που αφήνει πίσω της συνοδεύονται από οικονομικό κόστος. Οι κεντρικές τράπεζες, οι θεματοφύλακες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δεν μένουν αμέτοχες. Και ήδη παραδέχονται ότι η κλιματική αλλαγή θα πρέπει να συμπεριληφθεί στα μοντέλα διαχείρισης ρίσκου και αξιολόγησης της ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Σε αυτό συμφωνεί και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Oι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το ρίσκο της κλιματικής αλλαγής και να αναπτύξουν σχετικά stress-tests, όπως υποστηρίζει η νέα επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία έχει δώσει προτεραιότητα στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος από τότε που ανέλαβε στο «τιμόνι» του ΔΝΤ, τον Οκτώβριο.

Αυτού του είδους τα stress-tests θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να διαπιστωθεί ο αντίκτυπος από διάφορα κλιματικά σοκ – όπως το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου – στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, υποστηρίζει η κ. Γκεοργκίεβα σε άρθρο της με τίτλο «Τα οικονομικά του Κλίματος». Το Ταμείο θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αξιολόγηση των οικονομιών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων χωρών μέσω της διαδικασίας των stress-tests, βοηθώντας τις κυβερνήσεις να καταρτίσουν σχέδια για τη μετάβαση σε οικονομίες μηδενικών εκπομπών άνθρακα.

Ορισμένες – όχι όμως όλες οι – κεντρικές τράπεζες επιδιώκουν stress-tests για τη κλιματική αλλαγή και τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπο από την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Η Τράπεζα της Αγγλίας πρόκειται να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διαφορετικά κλιματικά σενάρια το 2021, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναπτύσσει ένα πλαίσιο για τη διεξαγωγή παρόμοιων τεστ προσομοίωσης για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, όπως έχει επισημάνει ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λούις ντε Γκίντος.

Ολοένα και περισσότεροι κεντρικοί τραπεζίτες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους στην οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα από την υπερθέρμανση του πλανήτη και ειδικά μέσω του Δικτύου για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό Σύστημα(Network for Greening the Financial System), ένα δίκτυο κεντρικών τραπεζών και ρυθμιστικών αρχών που απαριθμεί σχεδόν 50 μέλη. Το ΔΝΤ σκοπεύει να εργασθεί πιο στενά με τα μέλη του Δικτύου, ανέφερε η κ. Γκεοργκίεβα.

Σε δικό του άρθρο, ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Μαρκ Κάρνεϊ, συμπαρατάχθηκε με την επικεφαλής του ΔΝΤ. Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι οι επιχειρήσεις θα λάβουν υπόψη τους την κλιματική αλλαγή στη διαχείριση ρίσκου.

‘Όμως ο κ. Κάρνεϊ υπογράμμισε και τους περιορισμούς των κεντρικών τραπεζών. «Η χρηματοοικονομική θα συμπληρώσει – και ενδεχομένως να ενισχύσει – δεν θα υποκαταστήσει όμως την πολιτική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», ανέφερε χαρακτηριστικά.