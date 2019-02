Ζητείται δήμιος επειγόντως! Η αγγελία εργασίας στη Σρι Λάνκα

Στη Σρι Λάνκα δεν μπορούν να βρουν πλέον επαγγελματίες εκτελεστές. Η θέση παραμένει κενή εδώ και πέντε χρόνια, από τότε που παραιτήθηκε ο τελευταίος δήμιος.

Πλέον, η κρατική εφημερίδα της χώρας δημοσιεύει αγγελία εύρεσης αγγελιών, αλλά και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται. Ο αιτών πρέπει να είναι ηλικίας 18-45, ηθικός και ψυχικά δυνατός. Φυσικά, μιλάμε πάντα για άνδρα. Ο μισθός θα είναι 36.310 ρουπίες (203 $)

Η θανατική ποινή είναι νόμιμη στη Σρι Λάνκα, αλλά δεν έχει γίνει καμία εκτέλεση από το 1976.

Η κυβέρνηση, όμως, θέλει να βρει δύο δήμιους (βασικό και αντικαταστάτη), για να βάλει φρένο στο εμπόριο ναρκωτικών. Στη χώρα υπάρχουν περίπου 1.300 θανατοποινίτες, από τους οποίους οι 48 έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά.

This is one job advert that should never have been put out. The government of Sri Lanka advertising for an executioner. There is no place for the death penalty in a civilised society. #SLdeathpenalty pic.twitter.com/4l98Yc66Kd

— Biraj Patnaik (@birajpat) February 12, 2019