Υπό το βλέμμα Ερντογάν οι πρόβες για την Αγιά Σοφιά – «Μεγάλο τζαμί» γράφει απ’ έξω

Εντατικές είναι οι προετοιμασίες στην Κωνσταντινούπολη για το επίσημο άνοιγμα της Αγίας Σοφίας ως τζαμί. Η μουσουλμανική προσευχή έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής, στην οποία αναμένεται να παραστεί ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ δεν αποκλείεται να απευθύνει διάγγελμα προς τους πολίτες της Τουρκίας.

Πετρόλ χαλιά έχουν ήδη τοποθετηθεί στο δάπεδο του ναού για τη μουσουλμανική προσευχή. Από την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αρχίσει να καλύπτονται οι τοιχογραφίες, ενώ ξηλώθηκε και η ταμπέλα μου αναγραφόταν ο χαρακτήρας του μουσείου. Οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά θα καλύπτονται με κουρτίνες από πανί κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Όπως μεταδίδει η τουρκική εφημερίδα «Hurriyet», ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερτνογάν πραγματοποίησε νέα επίσκεψη στην Αγία Σοφία, μια ημέρα πριν την «ιστορική», όπως την χαρακτηρίζουν τα τουρκικά ΜΜΕ, πρώτη μουσουλμανική προσευχή στο μνημείο, μετά από 86 χρόνια.

Poles were built in Hagia Sophia’s entrance and Turkish flags are flying there as of yesterday pic.twitter.com/Exkeeunfst

