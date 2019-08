Youtuber ανέβασε κατά λάθος βίντεο που φέρεται να κακοποιεί τον σκύλο της

Η Αμερικανίδα youtuber Μπρουκ Χάουτς υπέπεσε σε σφάλμα που μπορεί να της στοιχίσει και να χάσει το κοινό της, καθώς ανέβασε βίντεο στη δημοφιλή πλατφόρμα την Τρίτη, στο οποίο καταγράφεται να κακοποιεί τον σκύλο της. Η Μπρουκ έχει 335.000 συνδρομητές στο Youtube. Το βίντεο διαγράφηκε μετά από μερικά λεπτά, καθώς ανέβηκε κατά λάθος, σύμφωνα με την ίδια.

Μετά από μερική ώρα ανέβηκε το ίδιο βίντεο μονταρισμένο, χωρίς τα επίμαχα πλάνα. Και αυτό, βέβαια, έχει αφαιρεθεί από την πλατφόρμα (πιθανότατα από τις αναφορές των χρηστών).

SHOCKING! YouTuber @brookehouts uploads a unedited wrong video file to her channel! The Unedited version shows her ABUSING HER DOG! pic.twitter.com/3dKE3DvQVL

Ένας εκπρόσωπος του LAPD δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για το περιστατικό και ήδη διεξάγεται έρευνα για την κακοποίηση του ζώου. Ένας άλλος εκπρόσωπος του LAPD δήλωσε στο περιοδικό Peopleότι το τμήμα έλαβε πολλές καταγγελίες για το θέμα.

Σύμφωνα με την huffingtonpost.gr, αργότερα εν μέρει υπερασπίστηκε την πράξη της υποστηρίζοντας ότι ο σκύλος ζυγίζει 75 κιλά και ”όταν πηδάει στο πρόσωπό μου με το στόμα του ανοιχτό εγώ, σαν γονιός του, πρέπει να του δείξω ότι η συμπεριφορά του είναι λάθος. Παρά τα φαινόμενα δεν κακοποιώ τον σκύλο μου.”

To everyone who has been commenting on my social media as of recently: pic.twitter.com/gnxUbfVHdf

— b (@brookehouts) August 7, 2019