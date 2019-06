Βρέθηκε γιγαντιαίο κεφάλι προϊστορικού λύκου

Μία εντυπωσιακή ανακάλυψη έκαναν επιστήμονες στη βόρεια Γιακουτία, στη Σιβηρία! Ένα κεφάλι λύκου που ήταν καλά κρυμμένο τα τελευταία 40.000 χρόνια βρέθηκε στις όχθες του ποταμού Tirekhtyakh!

Το κεφάλι ανήκει σε προϊστορικό λύκο και είναι 40 εκατοστά, δηλαδή σχεδόν το διπλάσιο από έναν λύκο της εποχής μας.



First video of ancient ‘bear-like’ wolf preserved in the permafrost for more than 40,000 years.

Scientists now to examine if ancient man beheaded the beast.https://t.co/HLMpThCV67 pic.twitter.com/ilvBfaMD3G

— The Siberian Times (@siberian_times) June 12, 2019