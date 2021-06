Βρετανική πράσινη λίστα για τον τουρισμό: Δεν θα προστεθούν χώρες ή περιοχές λέει το BBC

Σε θρίλερ με αντικρουόμενες πληροφορίες εξελίσσεται η ανακοίνωση της ανανεωμένης «πράσινης λίστας» της Βρετανίας για τον τουρισμό. Οι βρετανικές εφημερίδες, ενόψει των επίσημων ανακοινώσεων που έχουν προγραμματισθεί να γίνουν το απόγευμα δημοσιεύουν τις τελευταίες ώρες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον πέντε μεγάλα ελληνικά νησιά αναμένεται να μπουν στη λίστα για να δεχθούν βρετανούς τουρίστες.

Ωστόσο, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, το BBC επικαλούμενο δήλωση του υπουργού Υγείας Ματ Χάνκοκ ανέφερε ότι δεν θα γίνει καμία προσθήκη χώρας ή περιοχής. Μάλιστα, άλλα μέσα ενημέρωσης αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο όχι μόνο να μη γίνουν προσθήκες χωρών ή περιοχών, αλλά και να τεθούν χώρες εκτός της λίστας.

Μια από αυτές είναι και η Πορτογαλία, η οποία αφαιρείται από την πράσινη λίστα, εξαιτίας της επιδημιολογικής της κατάστασης. Την είδηση επιβεβαίωσε ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας, Γκραντ Σαπς. Οι απαγορέυσεις για την Πορτογαλία θα τεθούν σε ισχύ από την Τρίτη. Έτσι, όσοι Βρετανοί βρίσκονται στη συγκεκριμένη χώρα, έχουν ένα μικρό περιθώριο για να επιστρέψουν, χωρίς περιορισμούς, ωστόσο όσοι το πράξουν μετά τις 8 Ιουνίου, θα πρέπει να τεθούν σε 10ημερη καραντίνα.

Σto μεταξύ, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, επτά χώρες θα προστεθούν σήμερα στην «κόκκινη» λίστα της Βρετανίας. Αυτές είναι οι: Αφγανιστάν, Μπαχρέιν, Κόστα Ρίκα, Αίγυπτος, Σουδάν, Τρίνινταντ και Τομπάγκο, Σρι Λάνκα.

Νωρίτερα, μεγάλα βρετανικά ΜΜΕ εκτιμούσαν ότι μια σειρά από ελληνικά νησιά αναμένεται να περιληφθούν στην επικαιροποίηση της «πράσινης λίστας» των Βρετανών για τον τουρισμό. Έτσι, δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου αναφέρουν -επικαλούμενα δικές τους πληροφορίες- ότι στην πράσινη λίστα αναμένεται να περιλαφθούν νησιά όπως η Ζάκυνθος, η Ρόδος, η Κως, η Κεφαλονιά. Αλλα δημοσιεύματα θέλουν να εντάσσονται στην ίδια λίστα και η Μύκονος με την Σαντορίνη.

Οι πληροφορίες ανανεώνονται διαρκώς, αφού υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Βρετανία. Τα δεδομένα άλλαξαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι μετά τη δημοσίευση των πληροφοριών του BBC, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε άμεσα και η Sun

Εφημερίδα «The Sun»: «Καμία χώρα δεν θα προστεθεί σήμερα στην «πράσινη λίστα» της Βρετανίας

Δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun» αναφέρει ότι καμία χώρα δεν θα προστεθεί σήμερα στην υπάρχουσα «πράσινη λίστα της Βρετανίας» με τους διεθνείς ταξιδιωτικούς προορισμούς όπου δεν είναι υποχρεωτική η καραντίνα κατά την επιστροφή των Βρετανών στην πατρίδα τους.

Το δημοσίευμα, το οποίο δεν αποκαλύπτει τις πηγές του, υποστηρίζει όμως ότι θα προστεθούν και άλλες χώρες στην «κόκκινη λίστα».

Επιπλέον, διεξάγονται συνομιλίες για το αν η Πορτογαλία, ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τους Βρετανούς, θα περάσει από την «πράσινη λίστα» στην «πορτοκαλί λίστα» (amber list), όπου συγκαταλέγεται και η χώρα μας.

Ανακοινώσεις, πάντως, αναμένονται επισήμως εντός της ημέρας. H κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, θα διατηρήσει την αυστηρή πολιτική που έχει υιοθετήσει στα διεθνή ταξίδια, θα υπάρξουν ωστόσο «μετατοπίσεις» και αλλαγές.

Οι νέες λίστες θα ανακοινωθούν από το Λονδίνο το απόγευμα και αναμένεται να ισχύσουν από την Δευτέρα.

Τι αλλάζει για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο, ως υποψήφια για ένταξη στην «πράσινη λίστα» κρίνονταν συγκεκριμένα ελληνικά νησιά, οι Κανάριες Νήσοι, όπως επίσης η Μάλτα και η Φινλανδία.

Ταξιδιωτικοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι για προορισμούς όπως η Κύπρος, η ηπειρωτική Ελλάδα και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, πιο ρεαλιστική ημερομηνία υπαγωγής στην πράσινη λίστα είναι η 28η Ιουνίου, δηλαδή στην επόμενη αναθεώρηση.

🔴 Boris Johnson has warned that the Government “will not hesitate” to axe countries from the green list for travel amid growing concern that Portugal could be removedhttps://t.co/QPKtDxx8BE

— The Telegraph (@Telegraph) June 2, 2021