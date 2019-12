Βρετανικές εκλογές: Ουρές σε πολλά εκλογικά κέντρα

Τεράστιες ουρές σχηματίζονται από το πρωί σε πολλά εκλογικά κέντρα της Βρετανίας, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για υψηλό ποσοστό συμμετοχής.

Τα δύο θέματα που κυριάρχησαν στην προεκλογική εκστρατεία της Βρετανίας- το Brexit και το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας- φαίνεται ότι κέντρισαν το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων, όπως σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος.

Ο φακός απαθανάτισε σήμερα ατελείωτες ουρές έξω από τα εκλογικά κέντρα στις περιοχές Battersea, Clapham και Brixton του Λονδίνου με αρκετούς ψηφοφόρους να περιμένουν έως και 45 λεπτά να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και, μάλιστα εν ώρα αιχμής, δεν χρειάστηκε να περιμένουν πάνω από πέντε λεπτά, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα «Daily Maιl».

Για τους πολιτικούς αναλυτές, οι ουρές σε πολλά από τα 50.000 εκλογικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου υποδηλώνουν ότι η προσέλευση στις σημερινές εκλογές θα μπορούσε να είναι η υψηλότερη από την δεκαετία του ΄50 ή του ΄60 .

Elmo waiting for Jeremy Corbyn as he heads in to vote in Islington North pic.twitter.com/fLe19Fw2HK

— Richard Osley (@RichardOsley) December 12, 2019