Βρετανία: Συνεχίζονται τα προβλήματα και οι προειδοποιήσεις λόγω κακοκαιρίας

Σε ισχύ βρίσκονται οκτώ σοβαρές προειδοποιήσεις για πλημμύρα σε Αγγλία και Ουαλία, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για απώλεια ανθρώπινης ζωής, ως αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων που έφερε το Σαββατοκύριακο η καταιγίδα Ντένις.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος επισημαίνει πως η στάθμη πολλών ποταμών έχει ανεβεί σε «ασυνήθιστα» επίπεδα και σε ορισμένα σημεία το ύψος των υδάτων συνέχισε να αυξάνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω της συνεχιζόμενης βροχής.

Η Τρίτη είναι μια συγκριτικά ήπια καιρικά ημέρα, αν και από τη νύχτα θα αρχίσουν ξανά βροχοπτώσεις, ιδίως στην Ουαλία, οι οποίες θα συνεχιστούν την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Στη Σκωτία υπάρχουν κίτρινες προειδοποιήσεις σε ισχύ για χιόνια και παγετό.

Σε πολλά χωριά της κεντρικής και δυτικής χώρας οι αρχές έχουν προβεί σε προληπτικές εκκενώσεις, με εκατοντάδες οικήματα τελικά να πλημμυρίζουν.

Η 55χρονη Υβέτ Μπουθ που είχε παρασυρθεί την Κυριακή από χείμαρρο στην ευρύτερη περιοχή του Μπέρμιγχαμ ανασύρθηκε τελικά νεκρή τη Δευτέρα.

