Βρετανία: Σήμερα προς έγκριση το νομοσχέδιο για την αποτροπή του no deal Brexit

Η βαριά ήττα του Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή των Κοινοτικών, φέρνει ραγδαίες εξελίξεις στη Βρετανία, όσον αφορά το Brexit.

Μετά την ψήφιση της πρότασης της αντιπολίτευσης και των «ανταρτών» των Συντηρητικών, για αποτροπή του Brexit χωρίς συμφωνία, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί σήμερα προς έγκριση, όπως αναφέρουν τα Βρετανικά ΜΜΕ. Με ψήφους 328 έναντι 301, ο Τζόνσον έχασε την πρώτη κρίσιμη μάχη που έδωσε ως πρωθυπουργός στη Βουλή και μαζί έχασε και την πλειοψηφία, μετά την απόφαση βουλευτή να ταχθεί με τους Φιλελεύθερους.

Σήμερα, Τετάρτη, οι βουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν και τα τρία στάδια του νομοσχεδίου Χίλαρι Μπεν, ενώ στη συνέχεια θα τεθεί στη Βουλή των Λόρδων, όπου συνήθως δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στην ολοκλήρωση της συζήτησης ενός νομοσχεδίου.

