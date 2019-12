Βρετανία: Άνετη νίκη Τζόνσον δίνουν τα exit polls

Αυτοδυναμία με διαφορά 86 εδρών φαίνεται να λαμβάνει ο Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls που δημοσιεύθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία. Βάσει των πρώτων εκτιμήσεων (σ.σ αφορά μόλις 140 εκλογικά κέντρα), οι Συντηρητικοί του διορισμένου πρωθυπουργού λαμβάνουν 368 έδρες και οι Εργατικοί 191.

Conservatives set to win majority in UK general election, according to exit poll for BBC, ITV and Sky#BBCElection https://t.co/Dddr2JHn8W pic.twitter.com/9zLYsTS8t5

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 12, 2019