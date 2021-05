Βραζιλία/Ρίο ντε Τζανέιρο: Πυροβολισμοί με τουλάχιστον 20 νεκρούς στο μετρό

Αρκετοί είναι οι νεκροί σε επεισόδιο με ανταλλαγή πυρών στο μετρό του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένας αστυνομικός, έχασαν τη ζωή τους σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στη διάρκεια επιχείρησης των αρχών κατά εμπόρων ναρκωτικών στον σταθμό του μετρό στην παραγκούπολη Τζακαρετσίνιο του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Δύο επιβάτες του μετρό και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, όπως, μεταδίδει το Reuters.

Βίντεο που κυκλοφόρησε μετά το επεισόδιο δείχνει τι ακολούθησε μετά τους πυροβολισμούς.

🇧🇷⚡ #BREAKING

According to local media reports, there was a shootout in the subway in the Brazilian Rio de Janeiro, killing 23 people pic.twitter.com/974xF2TTSb

— 🆁🅰🅶🅴🆇 (@theragex) May 6, 2021