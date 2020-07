Πέφτει το Χρηματιστήριο… μετά την «πρόταση» Τραμπ για αναβολή των προεδρικών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε σήμερα ανοιχτό το ενδεχόμενο, για πρώτη φορά, να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας λόγο για κίνδυνο νοθείας που, όπως υποστηρίζει, συνδέεται με την πανδημία της Covid-19.

«Με την ψήφο διά αλληλογραφίας (…) οι εκλογές του 2020 θα είναι οι πιο ανακριβείς και οι πιο νόθες στην ιστορία», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος. «Θα ήταν πραγματική ντροπή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», συνέχισε, και πρόσθεσε, θέτοντας το ερώτημα: «Αναβολή των εκλογών μέχρι ο κόσμος να μπορεί να ψηφίσει κανονικά και με ασφάλεια;».

Να σημειωθεί πάντως ότι με βάση το Σύνταγμα, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίζει για την αναβολή των προεδρικών εκλογών.

Αμέσως μετά την ανάρτηση του προέδρου, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κατέγραψε πτώση, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να υποχωρεί κατά 172,15 μονάδες ή -0,65% με το άνοιγμα, και τον Nasdaq να χάνει 92,82 μονάδες ή -0,88%.

«Ένας εν ενεργεία πρόεδρος διαδίδει ψέματα και προτείνει την καθυστέρηση των εκλογών για να κρατηθεί ο ίδιος στην εξουσία», ήταν η πρώτη αντίδραση του Δημοκρατικού βουλευτή Νταν Κίλντι, επίσης στο Twitter. «Μην το αφήσετε να συμβεί. Όλοι οι Αμερικανοί -Ρεπουμπλικάνοι, Ανεξάρτητοι και Δημοκρατικοί- θα πρέπει να καταδικάσουν την παρανομία του προέδρου και την πλήρη περιφρόνησή του στο Σύνταγμα», πρόσθεσε.

Ο γερουσιαστής Τομ Άνταλ, επίσης δημοκρατικός, τόνισε ότι «δεν υπάρχει κανένας τρόπος» να καθυστερήσει ο Τραμπ τις εκλογές. «Ας μην τον αφήσουμε να μας αποσπάσει την προσοχή από την ανικανότητά του (στην αντιμετώπιση) της Covid19», συνέχισε.

Ο ανεξάρτητος εκλογικός αναλυτής Κάιλ Κόντικ, του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, σχολίασε ότι η ανάρτηση του Τραμπ φαίνεται να εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους προσέγγισής του όταν θέλει να αποσπάσει την προσοχή των ψηφοφόρων από τα «άσχημα νέα», στη συγκεκριμένη περίπτωση την κατακρήμνιση του ΑΕΠ. Υπενθύμισε και αυτός ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία των εκλογών χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Να σημειωθεί ότι η προεδρική ανάρτηση έγινε λίγα λεπτά αφότου ανακοινώθηκε η ιστορική «βουτιά» του αμερικανικού ΑΕΠ κατά -32,09% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Πολλές Πολιτείες θέλουν να διευρύνουν το δικαίωμα στην επιστολική ψήφο, ούτως ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν τον συγχρωτισμό στα εκλογικά κέντρα, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η εξάπλωση της πανδημίας. Αρκετές επιτρέπουν ήδη την ψήφο διά αλληλογραφίας εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχουν καταγράψει σοβαρά προβλήματα, παρά μόνο μεμονωμένα περιστατικά.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ, αντιμέτωπος με τις δημοσκοπήσεις που τον φέρνουν να υπολείπεται του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, μιλά για μαζική νοθεία στις εκλογές. Οι δηλώσεις του για το θέμα αυτό ανάγκασαν στα τέλη Μαΐου το Twitter να επισημάνει, για πρώτη φορά, μια ανάρτησή του ως παραπλανητική.

Στα τέλη Απριλίου, ο Μπάιντεν είχε προβλέψει ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα κάνει ό,τι μπορεί για να αναβάλει τις εκλογές. «Θυμηθείτε αυτό που σας λέω, πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να αναβάλει τις εκλογές με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα βρει λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να γίνουν», είχε πει τότε. Λίγες ημέρες αργότερα, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο. «Ποτέ δεν σκέφτηκα να αλλάξω την ημερομηνία (…) Γιατί να το κάνω;» απάντησε, κάνοντας λόγο για «προπαγάνδα» των Δημοκρατικών.

Ο πρόεδρος “έθεσε απλώς ένα ερώτημα” για την αναβολή των εκλογών, δηλώνει εκπρόσωπος του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «απλώς έθεσε ένα ερώτημα», με την ανάρτησή του στο Twitter στην οποία αναφερόταν στην πιθανότητα αναβολής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της προεκλογικής του εκστρατείας.

«Ο πρόεδρος απλώς θέτει ένα ερώτημα γύρω από το χάος που δημιούργησαν οι Δημοκρατικοί, με την επιμονή τους για ψηφοφορία αποκλειστικά δι αλληλογραφίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Χόγκαν Γκίντλεϊ.

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ το Κογκρέσο ορίζει την ημερομηνία των εκλογών και πολλοί Δημοκρατικοί βουλευτές απέρριψαν αμέσως την «πρόταση» του προέδρου, όπως και ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC).

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020