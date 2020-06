Βιβλίο με αποκαλύψεις για την οικογένεια ετοιμάζει η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η ανιψιά του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να δημοσιεύσει απομνημονεύματα που θα ρίξουν «άπλετο φως στη σκοτεινή ιστορία» της οικογένειας του Αμερικανού προέδρου, σύμφωνα με τον εκδότη της.

Το βιβλίο της Μαίρη Τραμπ με τίτλο “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” θα κυκλοφορήσει στις 28 Ιουλίου, διευκρίνισε ο οίκος Simon & Schuster.

Την ώρα που επικριτικά βιβλία για την εκλογή και θητεία του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου συνεχίζουν να κυκλοφορούν, είναι η πρώτη φορά που ένα μέλος της οικογένειας Τραμπ καταθέτει τη δική του μαρτυρία και μιλά ανοιχτά σε βάρος του προέδρου των ΗΠΑ.

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει μεσούσης της προεκλογικής περιόδου ενόψει της αναμέτρησης της 3ης Νοεμβρίου για τον προεδρικό θώκο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να διεκδικεί μια δεύτερη θητεία.

Η Μαίρη Τραμπ, ηλικίας 55 ετών, είναι κόρη του Φρεντ Τραμπ Τζούνιορ, του μεγαλύτερου αδελφού του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, που πέθανε το 1981 σε ηλικία 42 ετών εξαιτίας του εθισμού του στο αλκοόλ.

Στο βιβλίο των 240 σελίδων, η Μαίρη Τραμπ αφηγείται γεγονότα στα οποία υπήρξε μάρτυρας, στο σπίτι των παππούδων της στη Νέα Υόρκη, όπου μεγάλωσαν τα πέντε παιδιά των Φρεντ και Μαίρη Αν Τραμπ.

«Περιγράφει έναν εφιάλτη τραυματικών εμπειριών, καταστροφικών σχέσεων και ένα τραγικό μείγμα αμέλειας και κακομεταχείρισης», αναφέρει ο εκδοτικός οίκος.

Η Τραμπ, ειδική στην κλινική ψυχολογία, υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος «απέρριπτε και γελοιοποιούσε» τον πατέρα του, του οποίου ήταν, εντούτοις, ο αγαπημένος γιος, όταν αρρώστησε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Εξηγεί στις σελίδες του βιβλίου «πώς συγκεκριμένα γεγονότα και οικογενειακές συμπεριφορές δημιούργησαν αυτό τον κατεστραμμένο άνδρα που καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή το Οβάλ Γραφείο», ιδίως την «περίεργη και επικίνδυνη σχέση» μεταξύ του Φρεντ Τραμπ, που πέθανε το 1999 και των δυο μεγαλύτερων γιων του, Φρεντ Τζούνιορ και Ντόναλντ.

«Είναι η μόνη που μπορεί να αφηγηθεί αυτό το συναρπαστικό και ανησυχητικό έπος, όχι μονάχα λόγω της εγγύτητάς της στο θέμα αλλά και γιατί είναι η μοναδική Τραμπ που είναι έτοιμη να πει την αλήθεια για μία από τις ισχυρότερες και πλέον δυσλειτουργικές οικογένειες στον κόσμο», σύμφωνα με τον εκδότη.