Βηρυτός – Επεισόδια: Έστησαν κρεμάλες οι πολίτες -Πυροβολισμοί στους δρόμους και το ΥΠΕΞ

Χιλιάδες πολίτες στην Βηρυτό βρίσκονται στους δρόμους και συγκρούονται με την αστυνομία, υπό την σκιά των δύο εκρήξεων που στοίχησαν τη ζωή σε περισσότερους από 150 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες και δεκάδες οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με το διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο BBC, λόγω της έκρυθμης κατάστασης η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων.

Επιπλέον το BBC αναφέρει ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί τόσο εντός του κτηρίου του ΥΠΕΞ της χώρας που εισήλθαν οι διαδηλωτές, όσο και στη κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας του Λιβάνου, ωστόσο ακόμη οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες.

Second ministry falls to Protestors in #Lebanon : Ministry of Economy downtown Beirut following Foreign ministry 55 protestors hospitalized. Marching continues pic.twitter.com/up7rQOlOHh — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 8, 2020

Διαδηλωτές εισήλθαν και στο Υπ. Οικονομικών

#Lebanon protesters put up gallow and hang cutouts of the country’s political class, including the leader of Hezbollah, the president, the speaker of parliament, and so on. pic.twitter.com/kWrVkpNJZf — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Lebanese demanding an end to being ruled by corrupt sectarian warlords and a foreign backed militia. Stay strong #Lebanon — we are taking our country back. pic.twitter.com/qy6zi34jeJ — #PrayForBeirut (@LebaneseProblem) August 8, 2020

