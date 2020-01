Βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή της εκτόξευσης του πυραύλου που χτύπησε το Boeing

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που εκτοξεύεται ο ιρανικός πύραυλος και χτυπά το ουκρανικό Boeing είδε το φως της δημοσιότητας, σήμερα, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αναλάβει την πλήρη ευθύνη για το δυστύχημα.

Το σύντομο σε διάρκεια βίντεο καταγράφηκε από μια κάμερα παρακολούθησης χώρου στάθμευσης, το οποίο πιθανότατα βρίσκεται στις παρυφές της Τεχεράνης.

#BREAKING New footage shows the moment which the missile fired in the direction of the Ukrainian plane in #Iran pic.twitter.com/FyKXv1V53A

#BREAKING Iran vows to punish those who responsible for the downing of the Ukrainian plane, after it finally admitted that it was a missile, not a technical fault

— Guy Elster (@guyelster) January 11, 2020