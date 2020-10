VIDEO: Η στιγμή της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νίκαια – Ένας 25χρονος, ονόματι Μπραχίμ είναι ο δράστης

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι εξαπέλυσε σήμερα το πρωί επίθεση μέσα σε εκκλησία της Νίκαιας στη Γαλλία και σκότωσε τρεις ανθρώπους προτού συλληφθεί από την αστυνομία. Μεταξύ των θυμάτων του και μια ηλικιωμένη γυναίκα την οποία αποκεφάλισε…

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του, αλλά είχε τις αισθήσεις του και ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, ενώ κατά τη διάρκεια της σύλληψής του φώναζε “Αλλάχου Άκμπαρ”. Ονομάζεται Μπραχίμ και είναι περίπου 25 ετών, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στις έρευνες.

Ο δράστης έδρασε μόνος του, ενώ η αστυνομία τού πήρε τα δακτυλικά αποτυπώματα για να διαπιστώσει αν βρισκόταν στον κατάλογο των υπόπτων για τρομοκρατία.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, μεταξύ των θυμάτων είναι μια 70χρονη γυναίκα, της οποίας ο δράστης της έκοψε το λαιμό μέσα στην εκκλησία. Ένας άνδρας, ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου μέσα στην εκκλησία, ήταν ο νεωκόρος της.

Το τρίτο θύμα, μια γυναίκα γύρω στα 40, μαχαιρώθηκε μέσα στην εκκλησία, αλλά κατάφερε να διαφύγει και να καταφύγει σε ένα γειτονικό μπαρ, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σύμφωνα με μια πηγή της αστυνομίας, υπάρχουν έξι τραυματίες, αλλά ο απολογισμός αυτός είναι προσωρινός.

Η Γαλλία αύξησε σήμερα το επίπεδο συναγερμού στα εδάφη της στο ανώτατο επίπεδο, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ, ο οποίος δήλωσε ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης ότι η απάντηση της κυβέρνησης στην επίθεση θα είναι σκληρή και αμείλικτη.

Οι καμπάνες σε ολόκληρη τη Γαλλία θα ηχήσουν πένθιμα στις 15:00 τοπική ώρα στη μνήμη των θυμάτων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο τρομοκράτης μπήκε στην εκκλησία και ξεκίνησε να επιτίθεται αδιακρίτως στον κόσμο που είχε πάει στο ναό να εκκλησιαστεί. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, ένοπλοι άντρες της γαλλικής αστυνομίας μπαίνουν στον ναό της “Νοτρ Νταμ” στη Νίκαια για να αφοπλίσουν και να συλλάβουν τον δράστη, ο οποίος είχε ήδη σπείρει τον τρόμο.

