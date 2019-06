Βενετία: Κρουαζιερόπλοιο συγκρούστηκε με σκάφος και προσέκρουσε σε προβλήτα

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα κρουαζιερόπλοιο προσέκρουσε σε προβλήτα και συγκρούστηκε με ένα τουριστικό πλοιάριο στη Βενετία, σύμφωνα με την τοπική λιμενική αρχή.

Η εταιρία MSC Cruises ανακοίνωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο Opera, ύψους 54 μέτρων και μήκους 275 μέτρων με 2.679 επιβάτες, ενώ προσέγγιζε σε ένα τέρμιναλ στο κανάλι της Βενετίας (Giudecca canal) προσέκρουσε στον προβλήτα, αλλά και σε ένα τουριστικό φέρι, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος.

#BREAKING: Tourists flee as cruise liner smashes into dock in Venice pic.twitter.com/DSIjHckYxk

— Russian Market (@russian_market) June 2, 2019