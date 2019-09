Βαριά ήττα Μπόρις Τζόνσον – Πέρασε η πρόταση για αποτροπή ενός άτακτου Brexit

Ηττήθηκε στην κρίσιμη ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον: 328 μέλη του κοινοβουλίου τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας για να εμποδιστεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, με την αναβολή του διαζυγίου, έναντι 301 κατά.

Ο Τζόνσον αντέδρασε λέγοντας ότι η απόφαση αυτή σημαίνει πως το κοινοβούλιο βρίσκεται στα πρόθυρα του να ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία για το Brexit, προκαλεί περισσότερη σύγχυση και καθυστέρηση. Πρόσθεσε δε ότι θα καταθέσει πρόταση για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κατηγόρησε τον ηγέτη των Εργατικών (αξιωματική αντιπολίτευση), Τζέρεμι Κόρμπιν, ότι θα υποκλινόταν σε οτιδήποτε απαιτούσαν οι Βρυξέλλες και σημείωσε ότι ο ίδιος μπορεί να αποσπάσει καλύτερη συμφωνία από τις Βρυξέλλες.

MPs vote by 328 to 301 to take control of the Commons agenda tomorrow, paving the way for a bill designed to block Boris Johnson from taking the UK out of the EU without a #Brexit deal

Live updates: https://t.co/TIaH4BJrtv pic.twitter.com/rGvfChpYEW

— BBC Politics (@BBCPolitics) September 3, 2019