Τζορτζ Φλόιντ: Πάνω από 60.000 πολίτες στη διαδήλωση-φόρο τιμής στο Χιούστον

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά χθες Τρίτη στην πόλη Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας, για να αποτίνουν φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και να απαιτήσουν δικαιοσύνη, μετά τον θάνατο του 46χρονου Αφροαμερικανού κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη την 25η Μαΐου.

Ο θάνατος του Φλόιντ πυροδότησε διαδηλώσεις και ταραχές απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ.

Ο δήμος του Χιούστον εκτίμησε ότι οι άνθρωποι που πήραν μέρος στην πορεία και τη συγκέντρωση ήταν περί τους 60.000.

Ο Σιλβέστερ Τέρνερ, ο 65χρονος δήμαρχος του Χιούστον — Αφροαμερικανός και Δημοκρατικός — είπε απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους ότι η διαδήλωση αυτή αφορούσε «την οικογένεια του Τζορτζ Φλόιντ», ότι «θέλουμε να ξέρει πως ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια».

Οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί «σε θέσεις εξουσίας» πλέον «ακούνε», διαβεβαίωσε ο Τέρνερ. Όμως, «είναι σημαντικό να μην ακούμε απλά, αλλά να πράττουμε. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή η διαδήλωση στην οποία συμμετέχετε δεν γίνεται μάταια. Ότι ο Τζορτζ δεν πέθανε μάταια», επέμεινε.

Μέλη της οικογένειας Φλόιντ συμμετείχαν στη συγκέντρωση, που τελείωσε ήρεμα το απόγευμα, με πολλούς να φωνάζουν το σύνθημα «χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη» και το όνομα του εκλιπόντα.

Houston protest today. These are just getting bigger. pic.twitter.com/9ysaGA8Ank

