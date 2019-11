Τζόνσον:Αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ντιμπέιτ και τον αντικατέστησαν με γλυπτό πάγου

Με ένα γλυπτό λιωμένου πάγου αντικατέστησε το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον στο τηλεοπτικό ντιμπέιτ που έγινε χθες το βράδυ σε ώρα υψηλής τηλεθέασης με θέμα το περιβάλλον, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Συντηρητικού Κόμματος, το οποίο κατήγγειλε παραβίαση των κανόνων αμεροληψίας.

Το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο είχε προσκαλέσει τους ηγέτες όλων των κύριων πολιτικών κομμάτων της Βρετανίας να συμμετάσχουν στην τηλεοπτική συζήτηση εν όψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου, αλλά τόσο ο Τζόνσον όσο και ο ηγέτης του κόμματος Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ αρνήθηκαν να παραστούν. Οι Τόρις προσφέρθηκαν να στείλουν ως εκπρόσωπό τους τον πρώην υπουργό περιβάλλοντος Μάικλ Γκάουβ, αλλά το Channel 4 τόνισε ότι η συζήτηση προοριζόταν μόνο για ηγέτες των κομμάτων και ότι τα άλλα πολιτικά κόμματα δεν θα συμφωνούσαν να αλλάξουν τους όρους.

«Αυτό επιδιώκει ουσιαστικά να στερήσει από το Συντηρητικό Κόμμα κάθε εκπροσώπηση και συμμετοχή», ανέφεραν οι Συντηρητικοί σε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την ρυθμιστική αρχή μέσων ενημέρωσης της Βρετανίας Ofcom.

“The Conservatives are threatening to review Channel 4’s broadcasting remit if they win the general election after the channel decided to replace Boris Johnson with a melting ice sculpture during its climate change debate.” Intimidation. Typical tories🤮🤮 https://t.co/yvZvsd1zYw

